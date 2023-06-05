我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」

女兒和孫女在機上 侵犯華府領空飛機主人：凶多吉少

「香格里拉」大會 路透：中美情報高層 場邊密會摸底

中國新聞組／北京5日電
全球約24個主要情報機構的高級官員在新加坡舉行「香格里拉對話」亞洲安全會議期間舉行秘密會議，美國國家情報總監海恩斯也出席。(路透)
全球約24個主要情報機構的高級官員在新加坡舉行「香格里拉對話」亞洲安全會議期間舉行秘密會議，美國國家情報總監海恩斯也出席。(路透)

繼美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）5月曾赴北京會見中國情報高層後，路透報導，包括美國家情報總監海恩斯（Avril Haines）及中國情報高層官員在內的情報界高層，在新加坡2日至4日舉辦的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議之際，於場邊的一個地點進行祕密會晤，以更深入了解彼此的底線和意圖。

報導說，據五位匿名知情人士指出，全球大約24個來自主要情報機構的高官出席了這場由新加坡政府主辦的「情報界」祕密會議。

知情人士們表示，這類會議多年來都由新加坡政府主辦，並安排在安全峰會旁的一處獨立地點秘密舉行，但過去從未被報導過。

報導指出，這場幾乎從未公開過的「情報界」大型會議被爆在新加坡召開，實屬罕見。

據報導，代表美方與會的是美國國家情報總監海恩斯，她是美國情報界的首領。儘管美中兩大國之間關係緊張，但中國也派代表與會。一位來自印度的消息人士則稱，印度對外情報部門「調查分析局」（Research and Analysis Wing， RAW）局長戈爾（Samant Goel）也出席了這場祕密會議。

知情人士補充說，俄羅斯沒有派代表出席這場祕密會議，烏克蘭國防部副部長哈夫里洛夫（Volodymyr V. Havrylov）也僅出席了「香格里拉對話」，同樣沒有參加情報會議。

另一位了解內幕的消息人士表示，「這次會議是國際非正式議程上的一個重要安排…鑑於所涉及的國家範圍廣泛，這不是一個諜報技術的活動，而是一種可促進更深入地了解意圖和底線的方式。」

他還說，「情報部門之間有一個潛規則，當更正式和公開的外交變得更加困難時，他們可以據此展開談論，這是緊張時期的一個非常重要的因素，而新加坡舉辦的這場祕密會議有助於促進這一點。」消息人士稱，會議的基調是協作和合作，而不是對抗。

對於這場情報界的「神祕會議」，美國駐新加坡大使館表示沒有關於此次會議的信息；中國和印度政府沒有立即回應路透詢問。

但新加坡國防部發言人表示，在參加「香格里拉對話」的同時，「包括情報機構高級官員在內的與會者，也藉此機會會見了他們的同行。」

該名發言人說，「新加坡國防部可能會為其中一些雙邊或多邊會議提供便利...與會者發現在（對話）間隙舉行的此類會議是有益處的。」

新加坡 國防部 印度

上一則

發短片、刊當年官媒照…德英荷使館悼六四文紛「被消失」

下一則

中防長新加坡演講「座無虛席」 官媒：這1細節意義重大

延伸閱讀

星國防長：東北亞局勢比南海更讓人擔憂 火焰大得多

星國防長：東北亞局勢比南海更讓人擔憂 火焰大得多
北韓外匯收入哪裡來？美官員：有一半可能是不義之財

北韓外匯收入哪裡來？美官員：有一半可能是不義之財
中前駐美大使崔天凱：美軍艦機離中國領土領海「太近了」

中前駐美大使崔天凱：美軍艦機離中國領土領海「太近了」
親烏俄國戰士稱擄獲戰俘 提出與州長見面作為交換

親烏俄國戰士稱擄獲戰俘 提出與州長見面作為交換

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
中國外交部發言人毛寧。 (取自中國外交部網站)

賴清德說最想跟習近平共進晚餐 中國外交部這樣回答

2023-05-30 10:47
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
101歲的楊振寧，以視頻方式在西湖大學致辭。（取材自北京日報）

101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

2023-06-02 07:30
6月2日，香港鑽石山荷里活商場下午突發斬人案，兩女被斬死，39歲男凶手當場遭制服及後被捕。圖為大批警員在現場調查。（中通社）

香港商場發生砍人血案 兩女原參加生日宴遇死劫

2023-06-03 10:10

超人氣

更多 >
新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」
王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛
華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機