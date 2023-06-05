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發短片、刊當年官媒照…德英荷使館悼六四文紛「被消失」

中國新聞組／北京5日電
英國駐中使館在微博公開發文以中英文悼念六四，「我們今天在社交媒體上發布這張圖片，以此說明黨媒事實上曾報導過這一事件。」（取材自英國駐中大使館推特）
英國駐中使館在微博公開發文以中英文悼念六四，「我們今天在社交媒體上發布這張圖片，以此說明黨媒事實上曾報導過這一事件。」（取材自英國駐中大使館推特）

6月4日是1989年「六四天安門事件」34周年，德國駐北京大使館和英國大使館均在微博公開發文表達悼念，儘管相關影片與貼文火速「被消失」，依然在中國網友間引發熱議。而波蘭駐中大使館稍早也發文，紀念「歷史上的今天」對波蘭國內以及中歐意義重大，儘管只字未提相關字眼，仍遭微博「噤聲」。

綜合媒體報導，推特知名帳號「李老師不是你老師」4日表示，德國駐北京大使館在其微博官方帳號，發出一段僅21秒的短片。從「李老師不是你老師」分享的內容顯示，德國使館的影片及發文當中並未無任何文字，影片點開後畫面首先是一片漆黑，接著出現一根冒著微光的白色蠟燭，而後畫面開始出現雜訊干擾，畫面越來越模糊，最後再次回到一片漆黑。

蠟燭在六四這天已是中國網上禁忌符號，因此儘管沒未提及六四任何訊息，這支影片上架沒多久隨即遭到微博官方火速「消失」，目前在微博上已找不到相關訊息。

據悉，這已不是德國駐中國大使館第一次公開在微博發文悼念六四，上一次無視中國相關禁令發文是去年六四當日，不少中國網友對影片的反應則是留言用表情符號代替文字。

英國駐中使館的微博則發布1989年6月4日的人民日報頭版，po文內容以中英文寫到，「今天，我們紀念那些在1989年6月4日中國政府的鎮壓中失去生命的人們。雖然中國禁止對當日發生的慘烈事件進行任何公開討論，我們今天在社交媒體上發布這張圖片，以此說明黨媒事實上曾報導過這一事件。」

這則貼文毫無意外，也很快就「被消失」。消息一出，有不少網友留言表示，「為什麼它們就不能承認錯誤？全世界都錯了，就共產主義是對的？」、「連個大駐華使館都沒有言論自由的權利，想想中國百姓的言論自由情況能有多糟，就有多糟！」甚至還有網友留言，「我支持英國大使館和德國大使館，你們可以打我了。」

另外，波蘭駐中大使館於微博發文表示，「今天是自由和公民權力日」，並解釋波蘭在1989年6月4日，首度舉行第二次世界大戰結束後的部分自由議會選舉，也被視為吹響「中歐政治轉型」重大號角。貼文附上波蘭北部大城格但斯克（Gdańsk）當年選舉活動的黑白舊照。

儘管該貼文遭微博刪除，不過「道高一尺，魔高一丈」，波蘭駐中大使館有事先「截圖」將該貼文備分，並重新上傳微博，還寫上「分享圖片」。

對此，網友們紛紛留言，「微博現在膽子也太大了，連駐外使館的博文都敢刪了？」、「共匪表示：今年什麼情況？一個個都怎麼回事？」、「駐華大使館年度主題聯誼會？」、「結論：刪了沒關係，我們還有」。

另一方面，也有不少人不滿咒罵，「看你們這個自由的破爛幾時忘去」、「坐等再次閃擊（閃電戰）波蘭」。

波蘭駐中大使館日前發文，紀念「歷史上的今天」對波蘭以及中歐意義重大。(取材自微博...
波蘭駐中大使館日前發文，紀念「歷史上的今天」對波蘭以及中歐意義重大。(取材自微博)

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