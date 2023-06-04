德媒：中國高薪聘請德前飛行員 當軍事訓練教官

圖為解放軍轟-6K戰機起飛。(截取自中國軍網)

德國 鏡報（DER SPIEGEL）日前揭露，目前仍有少數前德國飛行員在中國提供軍事訓練，並因此賺進巨額薪水。

法廣引述德國鏡報、公共廣播公司ZDF報導，目前似乎仍然有少數前德國戰鬥機飛行員在中國擔任教練員，他們顯然賺取了通常留給職業運動員 或跨國公司高層管理人員才有的薪水。德國安全官員認為，這些飛行員很有可能傳授了軍事知識和機密的作戰戰術，甚至演練了進攻台灣等攻擊場景。

報導以德國戰鬥機飛行員「亞歷山大H.」（Alexander H.）為例，綽號「Limey」的他曾是德國聯邦國防軍的軍官，負責在歐洲戰鬥機上訓練飛行員，退役前在位於拉格鎮羅斯托克以南的戰術空軍第73聯隊「斯坦霍夫」基地工作。2013年3月，亞歷山大搬家了，而他提供的新住址是中國黑龍江省的齊齊哈爾機場，齊齊哈爾正是中國人民解放軍 空軍基地的所在地。報導認為，亞歷山大就是在那邊訓練中國飛行員。

德國鏡報稱，德國聯邦議院負責監督情報機構的議會小組，在近期的會議上討論了「公務員離職後的職業活動」，焦點之一是在中國的前德國聯邦國防軍飛行員，他們擔心專業知識可能會落入壞人之手。監督小組主席、綠黨康斯坦丁‧馮‧諾茨（Konstantin von Notz）表示，如果懷疑得到證實，那將是一種「令人髮指、可恥和有問題的情況」，代表著「巨大的安全風險」。