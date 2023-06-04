我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／田浩江 書寫歌劇人生

20多國情報頭子在「香會」場邊秘密集會 美中都在

德媒：中國高薪聘請德前飛行員 當軍事訓練教官

中國新聞組／北京4日電
圖為解放軍轟-6K戰機起飛。(截取自中國軍網)
圖為解放軍轟-6K戰機起飛。(截取自中國軍網)

德國鏡報（DER SPIEGEL）日前揭露，目前仍有少數前德國飛行員在中國提供軍事訓練，並因此賺進巨額薪水。

法廣引述德國鏡報、公共廣播公司ZDF報導，目前似乎仍然有少數前德國戰鬥機飛行員在中國擔任教練員，他們顯然賺取了通常留給職業運動員或跨國公司高層管理人員才有的薪水。德國安全官員認為，這些飛行員很有可能傳授了軍事知識和機密的作戰戰術，甚至演練了進攻台灣等攻擊場景。

報導以德國戰鬥機飛行員「亞歷山大H.」（Alexander H.）為例，綽號「Limey」的他曾是德國聯邦國防軍的軍官，負責在歐洲戰鬥機上訓練飛行員，退役前在位於拉格鎮羅斯托克以南的戰術空軍第73聯隊「斯坦霍夫」基地工作。2013年3月，亞歷山大搬家了，而他提供的新住址是中國黑龍江省的齊齊哈爾機場，齊齊哈爾正是中國人民解放軍空軍基地的所在地。報導認為，亞歷山大就是在那邊訓練中國飛行員。

德國鏡報稱，德國聯邦議院負責監督情報機構的議會小組，在近期的會議上討論了「公務員離職後的職業活動」，焦點之一是在中國的前德國聯邦國防軍飛行員，他們擔心專業知識可能會落入壞人之手。監督小組主席、綠黨康斯坦丁‧馮‧諾茨（Konstantin von Notz）表示，如果懷疑得到證實，那將是一種「令人髮指、可恥和有問題的情況」，代表著「巨大的安全風險」。

德國 運動員 解放軍

上一則

中國神舟15號安全返地球 靠「神器」關鍵減速

下一則

才宣布迪士尼有望落戶武漢 湖北官方秒被「打臉」

延伸閱讀

英特爾要求100億歐元設廠補貼 德國政府為難

英特爾要求100億歐元設廠補貼 德國政府為難
俄羅斯要求數百名德國公務員離境 緊張關係升級

俄羅斯要求數百名德國公務員離境 緊張關係升級
丹麥：將助烏克蘭訓練飛行員駕駛F-16戰機

丹麥：將助烏克蘭訓練飛行員駕駛F-16戰機
拜登支持提供先進戰機給烏克蘭及培訓基輔飛行員

拜登支持提供先進戰機給烏克蘭及培訓基輔飛行員

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
中國外交部發言人毛寧。 (取自中國外交部網站)

賴清德說最想跟習近平共進晚餐 中國外交部這樣回答

2023-05-30 10:47
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
101歲的楊振寧，以視頻方式在西湖大學致辭。（取材自北京日報）

101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

2023-06-02 07:30
6月2日，香港鑽石山荷里活商場下午突發斬人案，兩女被斬死，39歲男凶手當場遭制服及後被捕。圖為大批警員在現場調查。（中通社）

香港商場發生砍人血案 兩女原參加生日宴遇死劫

2023-06-03 10:10

超人氣

更多 >
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊
控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA
iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」