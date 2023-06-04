德媒：中國高薪聘請德前飛行員 當軍事訓練教官
德國鏡報（DER SPIEGEL）日前揭露，目前仍有少數前德國飛行員在中國提供軍事訓練，並因此賺進巨額薪水。
法廣引述德國鏡報、公共廣播公司ZDF報導，目前似乎仍然有少數前德國戰鬥機飛行員在中國擔任教練員，他們顯然賺取了通常留給職業運動員或跨國公司高層管理人員才有的薪水。德國安全官員認為，這些飛行員很有可能傳授了軍事知識和機密的作戰戰術，甚至演練了進攻台灣等攻擊場景。
報導以德國戰鬥機飛行員「亞歷山大H.」（Alexander H.）為例，綽號「Limey」的他曾是德國聯邦國防軍的軍官，負責在歐洲戰鬥機上訓練飛行員，退役前在位於拉格鎮羅斯托克以南的戰術空軍第73聯隊「斯坦霍夫」基地工作。2013年3月，亞歷山大搬家了，而他提供的新住址是中國黑龍江省的齊齊哈爾機場，齊齊哈爾正是中國人民解放軍空軍基地的所在地。報導認為，亞歷山大就是在那邊訓練中國飛行員。
德國鏡報稱，德國聯邦議院負責監督情報機構的議會小組，在近期的會議上討論了「公務員離職後的職業活動」，焦點之一是在中國的前德國聯邦國防軍飛行員，他們擔心專業知識可能會落入壞人之手。監督小組主席、綠黨康斯坦丁‧馮‧諾茨（Konstantin von Notz）表示，如果懷疑得到證實，那將是一種「令人髮指、可恥和有問題的情況」，代表著「巨大的安全風險」。
上一則
中國神舟15號安全返地球 靠「神器」關鍵減速
下一則
FB留言