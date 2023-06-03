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中國航母福建艦甲板有裂痕？專家：應是流水測試

中國新聞組／北京3日電
中國大陸航母福建艦尚未海試，最近卻傳出了甲板疑似有裂痕。（取材自知乎）
中國大陸航母福建艦尚未海試，最近卻傳出了甲板疑似有裂痕。（取材自知乎）

中國大陸第三艘航母福建艦最快今年下半年海試，卻在近日被瘋傳其甲板疑似出現兩道明顯的「裂痕」，引發是否為「豆腐渣」工程的疑慮。軍事專家研判，這應是測試用水流在甲板上的「砂道漆」所致，才會讓裂痕看起來呈現不規則狀甚至「移位」，福建艦甲板發生裂縫的機率應不高。

據美國之音報導，從谷歌（Google）的衛星地圖可以看出，福建艦甲板有一條呈現不規則L型「裂痕」，另一條則是一字型，幾乎橫貫甲板尾部，估計長達26公尺（約85.3英尺）。福建艦當時停泊在上海長興島圓沙港的碼頭。

據報導，澳洲格里菲斯亞洲研究所訪問學者彼得·萊頓（Peter Layton）對於福建艦甲板出現裂縫的說法，抱持很大的懷疑。他說，因為這些裂痕橫跨了整艘船，但金屬不會以這種方式裂化，可能只是表面塗層的掉色或龜裂。

台灣海軍飛彈巡邏艦前艦長呂禮詩在接受美國之音採訪時表示，日前中國大陸環球電視網在遼寧艦上採訪副艦長陸強強的畫面，或許提供了一些線索。畫面中可以看到遼寧艦的甲板上鋪了一層跟飛行跑道方向一致的「砂道漆」，他認為，福建艦上所謂的「裂痕」，應該就是測試噴頭或管閥的水，順著砂道漆流出所致。

呂禮詩表示，甲板如果只用鋼板建造，一旦浪大被潑到海水或是沾有露水就會非常滑，因此通常都會在鋼板上鋪上一層砂道漆，以增加摩擦力。由於福建艦現在還在進行各種裝備測試的階段，比如甲板上的噴頭就會測試噴水，水就會順著砂道漆的方向流成一道一道的樣子。

呂禮詩說，華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的「中國實力」（China Power）網站在日前刊登了一文章，就有解析度更高的照片，放大後可以看到這個像是裂痕的痕跡，已經不在福建號的甲板尾端，而是跑到中段去了。他還說，如果真的是甲板裂縫，專家應該早就在文章中披露了，但實際上未見陳述。

報導說，雖然福建艦是中國大陸軍方首次涉足現代化航空母艦，正在努力縮小與美國軍事差距的分水嶺，但不論在航程還是能力上，福建艦仍遠遠不及美國海軍的尼米茲級或福特級核動力航母。專家說，事實上，在美中戰場上，福建艦可能很快就會「陣亡」。

彼得·萊頓表示，福建艦的綜合戰力雖然有提升，但其更大的目的是用來作為中國大陸海軍發展的一個標誌。他說：「在一場重大戰爭中，這艘船可能會在早期成為目標並受到攻擊。在與美國或日本的一場大戰中，它不太可能活過第一周，它很容易受到潛艇攻擊。」

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