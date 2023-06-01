媒體驅逐戰？印度境內40年來首次無中國記者

中國外交部發言人毛寧強調，印度長期無理打壓中國記者，中方不得不採取適當的反制措施。（美聯社）

媒體報導，中國與印度 近來相互驅逐對方在本國駐點的記者，目前印度境內已無中國駐點記者，成1980年代以來首度出現的狀況。對此，中國外交部發言人毛寧稱，面對印方長期「無理打壓」，中方不得不採取「適當的反制措施」。

據華爾街 日報5月30日引述知情人士指出，新德里5月拒絕為在印度的最後兩名中國官媒記者續簽簽證 ，他們來自新華社和央視。至於印度媒體在今年初還有四名駐中國的記者，但有中國官員表示，其中至少兩人還未獲得返回中國的簽證，第三名印度記者5月被告知其官方認證被吊銷，他人仍在中國。

本報系聯合報報導，中國外交部發言人毛寧5月31日在記者會上指出，長期以來，中國媒體記者在印度遭受不公正歧視性的待遇；2017年印方將中國駐印度記者的簽證有效期縮短為三個月甚至一個月，2020年來，拒不審批中國記者赴印度的常駐申請。2021年12月，官媒中央廣播電視總台駐印度的記者在簽證效期還有兩個月、任期還有半年的情況下，被印方要求十天內離境。不久前，印方又拒絕為總台唯一一名駐印度記者延期簽證迫使其離境。目前，中國最後一名駐印度記者的簽證也已經過期。

毛寧強調，「面對印方的這種長期的無理打壓，中方不得不採取適當的反制措施，維護中方媒體的正當權益」。

面對媒體追問這是否表示中國將拒絕為印度記者續簽簽證，毛寧稱，「這取決於印方能不能和中方相向而行，為中國在印度的記者提供同樣的便利和協助」。

美國之音報導，中印邊防部隊2020年6月15日在加勒萬山谷爆發嚴重肢體衝突，兩國關係急轉直下；雖然兩國通過軍事和外交渠道保持溝通，並防止邊界爭議擴大，但是兩國間的猜忌與敵意揮之不去。