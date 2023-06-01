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馬斯克訪中提升北京形象 德媒：政治聲明、經濟承諾

中國新聞組／北京1日電
美國電動車生產商特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）訪問中國，受到官方高調歡迎。圖為他離開北京的飯店。(路透)
美國電動車生產商特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）訪問中國，受到官方高調歡迎。圖為他離開北京的飯店。(路透)

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）訪問中國，受到官方高調歡迎與民間追捧，媒體報導指出，雖然馬斯克與中國經濟強大的關係引起華府質疑，但評論都認為馬斯克的這趟商訪，無異於是一種「政治聲明」，是商業菁英對經濟交流的承諾。

德國商報引述德國電視一台認為，馬斯克在上海公開反對美國與中國的經濟脫鉤，大大提升北京的形象。報導指出，如果是在平常，馬斯克的到訪不過是全球商業新聞的一個邊角新聞，但目前中美關係緊張，早已影響到世界經濟，因此，美國高級商業代表的每次訪華，也是一種政治聲明，一種對經濟交流的承諾，因此儘管中美政治局勢緊張，但還是有不少美國高級經理人訪問北京。

美國之音指出，北京高調接待馬斯克，顯然是為了安撫外國企業，激發他們的投資興趣，進而推動中國經濟復甦。除了中國官方高調歡迎，中國民間也意外掀起「馬斯克旋風」；中國許多社交媒體出現許多關於馬斯克的短視頻，馬斯克像明星一樣受到追捧。

網友們將馬斯克稱為「開拓者」、「馬大哥」，甚至希望他能夠參加總統競選，成為美國總統。一名用戶在社交媒體上歡呼，「他是一個偶像。中國也有馬斯克這樣的人就好了。」

CNN報導，近年來，西方公司一直面臨壓力，要求通過將供應鏈分散到中國以外的地區來降低其業務風險。美國也一再採取行動，防止中國科技產業的超車；法新社指出，馬斯克與中國強有力的經濟關係受到官方質疑，美國總統拜登11月曾表示，馬斯克與外國的聯繫「值得審查」。

在法制化和法治安全方面，國際經濟聯合會和專家們認為，儘管中國共產黨帶來的更多是退步，而不是進步，但對特斯拉電動車來說，中國的重要性十分巨大。特斯拉正遭受來自比亞迪等中國生產商的競爭壓力，所以馬斯克的工作訪問帶有政治色彩，特斯拉正在為其在中國的市場份額而戰。

馬斯克 特斯拉 北京

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