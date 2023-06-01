馬斯克會王文濤：美中非零和博弈「對中市場充滿信心」

中國商務部長王文濤(右)5月31日與馬斯克(左)會談。（取材自商務部官網）

美國電動車生產商特斯拉 （Tesla）創辦人馬斯克 （Elon Musk）5月30日抵達中國，時隔3年到訪北京，馬斯克行程排滿滿，不僅先後與中國國務委員兼外長秦剛、中國工業和信息化部長金壯龍等人進行會晤。中國商務部 5月31日也發布，商務部長王文濤與馬斯克會談，針對美中經貿合作、特斯拉在華發展等議題進行深入的交流。

據商務部官網指出，王文濤稱，中國國家主席習近平與美國總統拜登會晤時曾表示，「地球足夠大，容得下美中各自和共同發展。」美中兩國經濟深度融合，雙方應在相互尊重、和平共處、合作共贏原則指引下加強經貿對話與合作，世界經濟發展和人類進步需要科技領域的開放合作。

王文濤提到，中國正全面發展「中國式」現代化，擴大高水準對外開放。「這將為包括特斯拉在內的各國企業帶來新的發展機遇。」他並指，中方將繼續高效、務實做好服務保障，支持外資企業在華長期、穩定發展。

馬斯克則在會面中向王文濤表示，「同意美中關係不是零和博弈，並感謝中國在新冠疫情時對特斯拉上海廠提供相關支持和保障」。馬斯克稱，對中國市場充滿信心，願繼續深化互利合作。

此行是馬斯克暌違三年再次訪問中國，行程滿檔的他，還與工信部長會晤，就新能源汽車和智能網聯汽車發展等進行意見交換。昨日則與外交部長秦剛等人會面。

路透報導，馬斯克接下來將在本周稍晚時與中國其他官員會晤，並參觀特斯拉上海工廠。

另外，中國社交媒體上流傳出一張馬斯克與全球動力電池龍頭寧德時代董事長曾毓群會面的照片。

澎湃新聞引述業內人士分析，本次馬斯克與曾毓群會面，商談的內容可能包含上海儲能超級工廠的儲能電芯供應、未來在北美合作建電池廠以及動力電池供應的相關事項。

消息稱，今年5月，特斯拉宣布將在上海投資建設全球第二家儲能系統megapack超級工廠，根據特斯拉的上海megapack超級工廠計畫，將從寧德時代採購磷酸鐵鋰電池電芯。