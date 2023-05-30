非法打撈英國二戰沉船 中貨船遭馬來西亞扣留

馬來西亞海事機構29日表示，它在一艘中國註冊的船隻上發現了一枚據信來自二戰的砲彈，並正在調查這艘駁船是否參與了在南海搶劫兩艘英國軍艦殘骸的事件。 （美聯社）

馬來西亞海事當局29日表示，在一艘中國登記的散裝貨船上發現了據信來自二戰期間的砲彈，並對這艘中國散貨船是否涉及在南中國海對兩艘英國皇家 海軍戰列艦遺骸進行打撈展開調查。該中國貨船周末因未經允許在馬來西亞水域下錨停泊而遭扣押。

在馬來西亞宣布這項發現之際，本月稍早有報導稱，位於馬來西亞沿海的兩艘英國二戰沉船—威爾斯親王號戰艦（HMS Prince of Wales）與反擊號戰鬥巡洋艦（HMS Repulse）成為非法打撈者的目標。日本 1941年對夏威夷珍珠港進行毀滅性打擊的三天後，這兩艘戰艦被日本魚雷擊沉，目前已獲正式列名戰爭公墓。

隨著非法打撈行為被報導，皇家海軍國家博物館（National Museum of the Royal Navy）上周表示，對於兩艘沉船「遭蓄意破壞來牟取私利，感到苦惱和憂心」。

路透報導，馬來西亞海事執法局（MalaysianMaritime Enforcement Agency，MMEA）指出，昨天在馬來西亞南部柔佛州（Johor）附近水域進行例行檢查時，一艘在中國福州註冊並載有32名船員的船隻無法出示下錨許可。

在進一步檢查後，當局在中國籍船隻上發現了廢金屬和砲彈片。

這些砲彈片可能與上周警方於柔佛一處碼頭查獲的多枚二戰時期未爆彈有關。

馬來西亞海事執法局表示，當局認為這些砲彈片可能取自於威爾斯親王號，將與馬來西亞國家文物遺產局（National Heritage Department）和其他機構一同確認發現的砲彈。