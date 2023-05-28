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中派特使調停俄烏停火 俄繼續堅持「政治解決」

中國新聞組／北京28日電

依據中國外交部網站，中國政府歐亞事務特別代表李輝26日訪問俄羅斯，與俄外長拉夫洛夫、副外長魯登科、加盧津分別舉行會見會談。雙方就中俄關係和政治解決烏克蘭危機等交換意見。李輝表示，中方將在「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件基礎上，與包括俄羅斯在內的各方加強交流對話，為政治解決烏克蘭危機作出實實在在的努力。而俄方則表示，將繼續堅持「政治解決」方向，並與中方繼續加強溝通協調。

本報系聯合報報導，李輝表示，在烏克蘭危機問題上，中方一貫遵循聯合國憲章宗旨和原則，秉持客觀公正立場，積極勸和促談，按照事情本身的是非曲直決定自身立場，始終堅定站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊。中方將在「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件基礎上，同包括俄羅斯在內的各方加強交流對話，為政治解決烏克蘭危機作出實實在在的努力。

俄方讚賞中國推動和平解決烏克蘭危機的真誠願望和切實努力，高度評價習近平提出的「四個應該」、「四個共同」和「三點思考」，認為中方有關原則立場有助於和平解決危機。俄方將繼續堅持政治解決方向，並與中方繼續加強溝通協調。

另據華爾街日報報導，中國派出特使李輝到歐洲推動中方提出的烏克蘭和平計畫，並帶來了一個明確的信息：美國在歐洲的盟友應該堅持其戰略自主，並敦促立即停火，讓俄羅斯占據現在占領的烏克蘭部分領土。

「我們解釋說，除非俄羅斯軍隊撤出，否則凍結衝突不符合國際社會的利益，」一位曾與李輝交談的歐洲外交官表示。這位外交官稱，李輝被告知「不可能將歐洲與美國分裂」，歐洲不會撤回對烏克蘭的支持。

烏克蘭 俄羅斯 華爾街

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