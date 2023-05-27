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前次卿促美：對華關係非零和博弈 勿挑戰別國制度

中國新聞組／北京27日電
外界持續關注中美關係能否獲得改善。(路透)
外界持續關注中美關係能否獲得改善。(路透)

美國前副國務卿霍馬茨（Robert Hormats）近日表示，中美關係最近已出現一些進展跡象。他敦促美國不要將對華關係看作零和博弈，不要試圖挑戰別國制度和文化，而是尋求建立務實、有建設性的雙邊關係。

觀察者網報導，「1970年代美國首次與中國接觸時，我曾為（時任美國總統國家安全事務助理）季辛吉工作。以下是我認為中美兩國仍有機會修復關係的原因。」霍馬茨24日在《財富》雜誌網站以此為題撰文稱，儘管人們在此前很長一段時間裡，對中美關係改善的前景都不樂觀，但最近已然出現了一些有進展的跡象。

作為中美關係正常化的親歷者，報導指出，霍馬茨認為，中美兩國都將從近期的一系列高級別對話中受益。

霍馬茨表示，如果加以明智的利用，中美之間的會談將使兩國更好地了解彼此的基本目標，闡明各自認為的主要分歧和重要利益，並找到建立尊重和信任的方法。他提到，在去年中國新一屆領導班子誕生、今年初美國眾議院控制權易手後，這種會談尤其重要，雙方都能藉機互相了解、發展關係。

霍馬茨指出，美國不能在對華關係持續緊張的基礎上，組織管理雙邊關係和所謂新的全球秩序，也不能將這個過程看作一場零和博弈，更不能試圖通過言辭挑戰或批評另一個國家治理體系的合法性來完成其政策目標。中美兩國的歷史文化和政治制度存在著深刻的差異，這點必須得到承認和尊重。

在他看來，對華盛頓來說，阻礙中國經濟增長發展並不是一個現實的或有建設性的選擇。他認為，中國有技術能力和人力技能在未來很長一段時間內保持大幅增長，而中國取得的技術進步則應鼓勵美國加強本國的各級STEM教育

霍馬茨還指出，試圖阻撓中國與其他國家經濟關係的增長，同樣是不現實和沒有建設性的。大多數國家，包括美國的盟友，都在尋求與中國建立建設性的貿易投資關係。對許多國家來說，中國現在是、並將繼續是它們最大的貿易夥伴。

不過，霍馬茨同時強調，美國應當認識到未來中美不可能繼續維持像過去幾十年間的雙邊關係，兩國在各種問題上的政治對抗會更為激烈。反過來，認識到這些新現實和新機遇也可為今後建立可靠、有建設性和現實的雙邊關係打下基礎。

霍馬茨稱，為了更深入解決部分關鍵問題，中美之間就此進行更高強度、更定期的高級別對話是至關重要的。

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