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中菲爭主權 南沙搶設浮標 胡錫進：不讓菲「仗美耍混」

記者羅印冲／綜合報導
菲律賓近日在南海部分海域放置浮標以宣示主權。(路透)
菲律賓近日在南海部分海域放置浮標以宣示主權。(路透)

中菲在南海爭端再起。菲律賓海岸警衛隊本月中旬在南海存在主權爭議的五個島礁附近設置浮標，以宣示主權。中國交通運輸部昨日則宣布，為保障船舶航行及作業安全，已於南沙群島火艾礁、牛軛礁和南薰礁附近海域布設三座燈浮標。環球時報前總編輯胡錫進昨天表示，中國交通運輸部這則通告雖然很簡短，但「非常有力量」，是對菲律賓之前挑釁的明確回應。

香港媒體報導，火艾礁位於南沙群島道明群礁以東，在西月島西南約17海里。環礁長7公里，寬2.2公里，是無人島礁，退潮時露出。據悉，菲律賓和越南均聲稱對該島礁擁有主權。

牛軛礁位於南沙群島九章群礁東北端，為環礁中最大的礁盤，退潮時出露，因狀如牛軛，故名。該島礁無人駐守，但中國的南沙群島守備部隊會定期對該島礁進行巡邏及監控。

南薰礁是南沙群島中一暗礁，目前由中國實際控制，行政上隸屬於海南省三沙市。中方還在該島礁進行填海，並建有樓房。

據報導，菲律賓海岸警衛隊發言人傑伊·塔瑞拉日前表示，菲國海岸警衛隊已於本月10日至12日在南海投下五個浮標，目的有二：一、保護海上航道安全；二、宣誓菲律賓在南沙群島的主權。

根據菲方公布的照片來看，這些浮標不僅帶有菲律賓的國旗，還標注了附近島礁的名稱。

對此，胡錫進昨日在個人微博撰文指出，菲律賓此舉明顯是受到美國鼓勵後在南海的滋事尋釁行徑。美菲今年提升防務合作，菲將美軍可使用的菲方軍事基地增加到九個，美方則聲稱「美菲共同防禦條約」包括南海上有爭議的島礁和海域。

胡錫進稱，一些菲律賓強硬派認為，有了美國新的撐腰，菲律賓就領土問題可以向中國展現更加強硬的姿態了。但中方昨日宣布設燈浮標，從地點上看，至少兩個是與菲方設浮標重疊的區域，這相當於給了尋釁的菲律賓「當頭一棒」，同時也是對美國姿態的迎頭回擊。

胡錫進強調，中方昨天的行動是中國絕不會對菲律賓「仗美耍混」做退讓安撫的宣示，中國在南海問題上的立場堅定而成熟，「無論是誰挑戰中方立場，結果只能是自取其辱」。

另外，中央社引述菲律賓星報報導，中國國家電網公司持有菲律賓國家電網公司四成股份，菲律賓參議員杜爾弗（Raffy Tulfo）近日表示，由於菲律賓和中國在南海存在領土紛爭，中國持有菲律賓國家電網公司四成股份「構成嚴重的國家安全威脅」。

越南 香港 微博

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