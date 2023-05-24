美中關係解凍？中學者透露：美國將有一些高級官員訪華

圖為中國新任駐美大使謝鋒23日飛抵紐約甘迺迪國際機場時接受媒體聯訪。（路透）

懸缺四個多月後，中國新任駐美大使謝鋒當地時間23日下午飛抵美國履新，中國商務部 長王文濤隨後也傳出赴美的消息。復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，王文濤本周前往美國參加APEC貿易部長會議，將與美國商務部長雷蒙多 、美國貿易代表戴琪見面。接下來，美國也會有一些高級官員要訪華。

吳心伯透露，中國駐美大使在這個時候上任，表明中美高層交往在經過前一段時間的封凍之後，現在正在重啟。

吳心伯24日接受觀察者網專訪時表示， 中美高層交往對話的前提有兩個：一是相互尊重。國與國的交往和人與人的交往一樣，沒有相互尊重，就不可能有信任，關係就無法發展。

二是言而有信。美方在中美關係上有不少積極的表態，包括美國總統拜登 和中國國家主席習近平通話、見面時，美方都出現了一些積極的表態，但關鍵是要把表態落到實處，要言而有信。如果言而無信，久而久之，中方就會對對話的價值產生懷疑，就會對中美的交往、對話失去興趣，交流、對話就不可持續。

謝鋒在飛抵美國時對媒體表示，當前中美關係遭遇嚴重困難，面臨嚴峻挑戰。吳心伯認為，中美關係目前面臨的最主要問題有二：一是美國對華認知不正確，把中國看成是美國最主要的戰略競爭對手，認為中國要挑戰現有的國際秩序，這個基本判斷是錯誤的。

此外，美國對華政策的設計也有問題，美國把競爭作為中美關係的最主要部分，而且美國人所謂的「競爭」，實際上是遏制和打壓中國。這就導致中美關係摩擦不斷，對抗和衝突的風險不斷升高。

吳心伯表示，在這種情況下謝鋒出使美國，首先要跟美國各界進行廣泛的交流，盡可能地糾正他們的對華錯誤認知和判斷，其次是要引導美國的對華政策，從競爭對抗更多地走向交流、合作與協調。

對於中美關係是否將「止跌企穩」？吳心伯稱，他希望隨著中美高層交往重啟，各領域的對話互動會讓中美在一些領域的問題、矛盾得到緩解，並在合作上取得一定的進展。例如，在經貿領域，美國能不能取消或者部分取消對中國加徵的關稅？能不能取消或減少對華高科技方面的打壓措施？在中美人文交流方面，美國能不能減少阻礙？

吳心伯指出，中美更多的交流與溝通是否能在一些具體問題上取得實實在在的進展，是下一個階段需要觀察的。

在專訪中吳心伯還分享他認識謝鋒多年對謝鋒的四點印象：政治立場堅定；注重外交的藝術；在對美鬥爭方面的立場十分堅定，同時也很講究鬥爭的藝術；謙虛好學。

吳心伯說，鬥爭的目的是要說服對方，推進自身的政策目標，而不是把關係鬧僵或者使關係破裂。「鬥而不破」，是對外交技巧的考驗。此外，謝鋒也很注重跟專家學者的交流，很關注中美兩國智庫的很多研究成果。