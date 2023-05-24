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俄總理談中俄前景 提了「這句」唐詩

中國新聞組／北京24日電
俄羅斯總理米舒斯京赴中訪問，他強調與中能源合作是優先事項。圖為米舒斯京（左二）參觀上海石油化工研究院。（歐新社）
俄羅斯總理米舒斯京赴中訪問，他強調與中能源合作是優先事項。圖為米舒斯京（左二）參觀上海石油化工研究院。（歐新社）

俄羅斯總理米舒斯京抵中訪問，並在上海舉行的俄中商務論壇上發言。引人注意的是，對於中俄關於的前景，米舒斯京引用了一句唐詩：「欲窮千里目，更上一層樓」，用以祝福中俄雙方的合作，正為未來的共同成功奠定基礎。

觀察者網報導，發言中，米舒斯京強調，西方國家未能破壞俄羅斯的經濟，「去年，俄羅斯遭受了史無前例的制裁壓力，其目的是破壞經濟，使國家貨幣貶值，引發毀滅性通脹，影響普通公民的生活水平，然而這並沒有發生」。

關於中俄貿易方面，米舒斯京稱，俄羅斯珍視與中國的數百年歷史關係。兩年來，雙邊貿易額增長了約三分之一。2022年創下新紀錄，達到約1900億美元。根據今年第一季度的數據，中俄雙邊貿易額增長了將近四分之一，達到約520億美元。米舒斯京還表示，「相信今年我們將完成兩國元首提出的任務，將雙邊貿易額增至2000億美元」。

據報導，農業貿易方面，米舒斯京稱，中俄農產品的雙邊貿易正在高速增長。去年，農產品貿易額增長了42%，超過了70億美元。而今年第一季度的增長已經超過了90%，達到了將近25億美元。米舒斯京強調，「俄羅斯農民願意大幅增加向中國市場出口其產品，並擴大其出口的植物和動物產品的範圍」，雙方將攜手加强兩國的糧食安全。

米舒斯京還提到，要繼續加強中俄雙方的交通合作，並表示俄方有興趣進一步向東發展「俄羅斯國際走廊」，與中國建立聯繫，包括通過哈薩克斯坦和蒙古，以實現從聖彼得堡到符拉迪沃斯托克的無縫物流，並增加貿易額。

俄羅斯 哈薩克斯坦 貨幣

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