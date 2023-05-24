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中俄「本幣結算」加強經濟主權

記者廖士鋒／綜合報導
俄羅斯總理米舒斯京23日飛抵上海，展開一連兩天的訪中行程。圖為中國外交部副部長馬朝旭在北京接機。（歐新社）
俄羅斯總理米舒斯京23日飛抵上海，展開一連兩天的訪中行程。圖為中國外交部副部長馬朝旭在北京接機。（歐新社）

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）23日抵達中國訪問，他在上海中俄商務論壇指出，俄羅斯和中國將透過本幣結算，提高雙邊金融合作的獨立性，從而加強經濟主權；強調與北京的能源合作仍是俄羅斯「無條件的優先事項」，相信今年中俄雙邊貿易額能增加到2000億美元。

俄烏陷膠著，儘管北京當局多次強調「勸和促談」立場，也派特使前往烏克蘭等國斡旋，但尚無明確進展，國際社會仍認為北京與莫斯科關係更緊密。這次米舒斯京訪中，據報有數百名企業家隨行，顯示中俄持續推進雙邊合作。

米舒斯京是應中國總理李強邀請，23日抵中國訪問。他23日出席在上海的中俄商務論壇，24日將前往北京，與中國國家主席習近平和李強舉行會談。中俄將根據會談結果簽署若干雙邊協議。

綜合俄羅斯衛星通訊社和俄駐北京大使館消息，米舒斯京在中俄商務論壇指出，去年中俄雙方本幣結算已接近三分之二，「我們將繼續提高雙邊金融合作的獨立性，從而加強經濟主權」。

據中國海關總署統計，今年前四個月，中俄雙邊貿易額為731.48億美元，同比成長41.3%。

就中俄經貿合作，他強調與北京能源合作仍是俄羅斯無條件優先事項，「我們是對中國石油供應最多的國家。天然氣、液化天然氣和煤炭出口也在增長」。

隨團訪中的俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）稱，俄羅斯今年對中國能源輸送可望成長40%。遭到西方制裁的莫斯科尋求深化對北京關係。他還表示，俄羅斯和中國正討論「提供消失中的技術設備」的合作計畫，這顯然是指俄羅斯因遭到制裁而面臨的短缺。

米舒斯京還點名其他合作事項包括擴大航空交通、更積極利用「北方海路」，也準備與中國展開再生能源新項目、建造由俄羅斯設計核反應堆的核電等合作。

另據中央社報導，中國由國務院副總理何立峰出席「中俄商務論壇」，他表示，中國願與俄方推動雙邊貿易「擴量提質」，提升互聯互通水平，推動中俄合作持續向前發展。

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