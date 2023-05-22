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拜登期望美中關係很快解凍 中國促美相向而行

中央社／台北22日電
美國總統拜登21日稱，期望與中國關係很快會「解凍」。 （路透）
美國總統拜登21日稱，期望與中國關係很快會「解凍」。 （路透）

美國總統拜登21日稱，期望與中國關係很快會「解凍」。中國外交部今天表示，關於兩國元首是否會通電話等具體安排，目前沒有可提供的消息，但敦促美國與中國相向而行，以實際行動推動中美關係重回正軌。

據路透報導，拜登當天在七大工業國集團（G7）高峰會結束後表示，期望與中國冷淡的關係「很快可以解凍」。

拜登表示，他與中國國家主席習近平去年在峇里島舉行的G20峰會會晤，雙方同意保持溝通，並應該已經開啟了熱線，但因為「愚蠢的氣球」令事情改變。

拜登表示，美中關係改善應會很快出現。

據澎湃新聞報導，中國外交部發言人毛寧今天主持例行記者會，有記者提問拜登稱他希望與中國的關係很快會改善，及美國正在考慮是否解除對中國國防部長李尚福的制裁等，中方有何評論，以及拜登是否會與習近平通電話。

毛寧表示，關於「兩國元首的具體安排」，目前沒有可以提供的消息。

她表示，中美保持著必要的溝通，「但是美國如果一邊說要溝通，一邊不擇手段地打壓遏制中國，對中方的官員機構和企業實施制裁，這樣的溝通誠意和意義何在」。

她說，美方應當立即撤銷制裁，採取實際行動為對話溝通掃清障礙，創造有利條件，並敦促美方端正對中國的認知，停止干涉中國內政，與中方相向而行，以實際行動推動中美關係重回正軌。

拜登 習近平 G20峰會

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