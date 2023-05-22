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英相：中國構成全球最大安全挑戰 中駁斥：蘇納克鸚鵡學舌

中國新聞組／北京22日電
英國首相蘇納克表示，中國構成世界上安全與繁榮方面的最大挑戰，但其他主要經濟體不應試圖跟中國徹底脫鉤。(美聯社)
英國首相蘇納克表示，中國構成世界上安全與繁榮方面的最大挑戰，但其他主要經濟體不應試圖跟中國徹底脫鉤。(美聯社)

英國首相蘇納克昨天在七大工業國集團（G7）峰會結束後表示，中國構成世界上安全與繁榮方面的最大挑戰，但其他主要經濟體不應試圖跟中國徹底脫鉤。中駐英使館駁斥，稱蘇納克上述言論純屬鸚鵡學舌，是完全違背事實的惡意誹謗。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

路透報導，蘇納克在G7日本廣島峰會結束後告訴記者：「中國對當代全球安全與繁榮構成最大挑戰，他們在國內益發專制、在海外更加獨斷。」

蘇納克還說，英國與其他G7成員國將追求一套共同因應之道，以減少中國構成的挑戰。

他表示：「一切關乎去風險化，而非脫鉤。我們跟G7正在採取行動，來避免中國藉由經濟脅迫干預他國主權事務。」

中央社報導，蘇納克的前一任首相特拉斯上周訪問台灣，成為繼1990年代柴契爾之後訪台的最知名英國政治人物。特拉斯長期以來支持台灣的國際參與，也非常重視台海安全議題。中國大陸從未承諾放棄對台動武，而隨著大陸對台態度日益獨斷，局勢已逐漸緊繃。

特拉斯與蘇納克同屬保守黨，但特拉斯代表的是黨內鷹派陣營，反對蘇納克因應中國之道。蘇納克試圖在貿易、氣候變遷等領域與中國來往，同時試圖降低國安威脅。

另據環球網報導，中駐英使館發言人表示，「奉勸英國政客多花些精力應對自己國內積重難返的政治、經濟、社會問題，不要總是隨美起舞、到處挑事生非、製造分裂和對抗。中方敦促英方立即停止對中國的誣衊抹黑，以免對中英關係造成新的損害。」

G7 特拉斯 英國

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