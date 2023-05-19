G7擬應對中國經濟脅迫 中駐英使館：美國最配戴這帽子

G7峰會擬宣示共同應對中國經濟脅迫，中國駐英使館表示，美國最配戴這頂帽子。圖為中國駐英大使鄭澤光。（取材自中國駐英使館官網）

依據中國環球網報導，中國駐英國使館發言人就七國集團廣島峰會涉華問題答記者問時表示，我們對有關報導表示嚴重關切；七國集團（G7 ）無視客觀事實，在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上粗暴干涉中國內政，中方對此強烈不滿和堅決反對。對於G7將宣布應對中國的「經濟脅迫」，他說，「經濟脅迫」這頂帽子毫無疑問是美國最配戴。並表示對於任何損害中方利益的言行，中方都將作出堅決有力回擊。

中國駐英使館發言人是以應詢方式做出回應，而詢問的題目是：據報導，七國集團廣島峰會將操弄涉華議題，並宣布共同應對所謂經濟脅迫。中方對此有何評論？

他回答，我們對有關報導表示嚴重關切。近年來，七國集團（G7）無視客觀事實，在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上粗暴干涉中國內政，在東海、南海問題上挑撥地區國家關係、製造陣營對抗。G7一些成員無視市場經濟和公平競爭原則，無理打壓中國企業。中方對此強烈不滿和堅決反對。

該發言人說，針對有關國家操弄涉華議題，他願強調如下：

第一，世界上只有一個中國，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是中國同各國建立和發展關係的政治基礎，也是二戰後國際秩序的重要組成部分，是國際社會普遍共識和國際關係基本準則。當前台海和平的最大威脅是台獨分裂行徑和外部勢力對其縱容支持。要真正維護台海和平，就必須明確反對和製止任何台獨行徑，不得利用G7峰會等場合為台獨分裂勢力撐腰打氣。台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事，絕不允許任何外部勢力插手干涉。

第二，香港 回歸以來，中國政府始終全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針，香港居民依法享有各項權利和自由，香港正走向由治及興的新階段。新疆 正處於歷史上最好的發展時期，社會穩定、經濟發展、民族團結、宗教和睦，人權得到最大限度的保護。西藏已如期實現全面小康，各族人民宗教信仰自由和民族文化得到充分保護和不斷發展，成為中國民主人權事業進步的生動寫照。香港、新疆、西藏事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。

第三，中國是國際海洋法治的堅定捍衛者和建設者。在涉海問題上，我們始終堅持同直接有關當事國，在尊重歷史事實基礎上，根據國際法，通過談判協商和平解決東海、南海有關爭議，願同各方共同維護地區的和平穩定。相關國家應切實尊重地區國家維護和平穩定的努力，停止挑撥地區國家關係、製造陣營對抗。

第四，說到「經濟脅迫」，這頂帽子毫無疑問是美國最配戴。美國一再泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對別國企業採取歧視性和不公平做法，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則。中國自身就是美國經濟脅迫的受害者，一貫堅決反對其他國家搞經濟脅迫，反對“脫鉤斷鍊”。美國應立即停止以國家安全為名行打壓、遏制他國之實，停止濫施單邊霸凌行徑，停止脅迫盟友搞排他性小圈子，停止擾亂全球產業鏈供應鏈安全穩定，停止將世界分裂成兩大市場、兩套體系。

第五，我們敦促G7摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止粗暴干涉別國內政，停止搞陣營對抗的“小圈子”，停止人為製造國際社會的對立和分裂。作為G7輪值主席國，日方應拿出負責任態度回應、解決國際社會關切，為世界和平、穩定與發展做些實實在在的好事。

最後，他表示，對於任何損害中方利益的言行，中方都將作出堅決有力回擊。