G7峰會前夕 新華社8000字報告 揭美脅迫外交「黑歷史」

新華社18日發表報告，指長期以來，美國脅迫他國無所不用其極。圖為中國民眾舉著五星旗。（路透）

七大工業國集團（G7）領袖峰會19日在日本廣島登場，搶在此之前，中國官媒新華社18日發表題為「美國的脅迫外交及其危害」報告，指長期以來，美國脅迫他國無所不用其極，在脅迫外交上有極不光彩的「黑歷史」。另外，英國「經濟學人」雜誌報導，美國前國務卿 季辛吉表示，為避免第三次世界大戰，中美必須學會共存。他強調，美國不應產生「中國想要統治世界」的誤解。

文匯報報導，新華社報告全文約8800字，分為美國的脅迫外交劣跡斑斑、美國的脅迫外交手段繁多，以及美國的脅迫外交危害全球三個部分。報告指出，美國慣於指責別國以大國地位、脅迫性政策、經濟脅迫方式要挾他國服從、搞脅迫外交，但事實上，美國才是脅迫外交的始作俑者。

報告指出，美元霸權是美國實施經濟脅迫的重要基礎。「石油 美元」、美國在國際貨幣 基金組織和世界銀行的「一票否決權」、以美聯儲為主導的雙邊貨幣互換等都是美元霸權的具體表現。

報告指控，凍結財產、巨額罰款、拒絕金融服務都是美國借助美元霸權地位對他國實施經濟封鎖和金融制裁的慣用伎倆。

該報告並提到，「長臂管轄」是美國另一項常用經濟脅迫手段；還推行「美式價值觀」干涉他國內政，甚至顛覆他國合法政府。

報告進一步批評，美國情報機構在全球建立大量「滲透組織」。美國國家民主基金會、文化自由大會等一眾美國「滲透組織」和機構通過資金支持、提供培訓、出版刊物、舉辦會議等方式向全世界輸出美國的價值觀、意識形態，大搞文化霸權。

另據大公報報導，「經濟學人」17日刊登對季辛吉的採訪文章。季辛吉對中美兩國在技術和經濟領域「日益激烈的競爭」感到震驚，並擔心AI技術快速發展將加劇這種競爭。

季辛吉警告，世界正處於類似第一次世界大戰之前的局面。他認為，「冷靜外交」是唯一防止毀滅性衝突的方法。季辛吉指出，中國對西方口中所謂「基於規則的秩序」感到不滿，因為這實質上是「基於美國的規則和美國的秩序」。他同時警告說，美國政府不應曲解中國的雄心，「華盛頓聲稱中國想要統治世界……但他們從未這樣想過」。