中亞峰會對上G7 美中外交新擂台 專家：北京推動新全球秩序

中國—中亞峰會5月18至19日在陝西西安舉行。圖為遊客在中國-中亞峰會主題裝置前拍照留念。(中新社)

中亞峰會5月18日於西安舉行，幾乎與七大工業國組織（G7 ）的廣島峰會同時。分析指出，G7關注如何反制中國對西方國家的經濟脅迫行為，而中國—中亞峰會被視為是因俄烏戰爭而陷入孤立的中國國家主席習近平，為集結力量對抗西方的一次重要努力。北京 正試圖建立一種「區域團結」，恢復其在中亞貿易上的地位，並推動一個新的全球秩序。

美國之音報導，俄烏戰爭爆發後，北京名義上在俄烏之間保持中立，但在行動上卻明顯站在莫斯科一邊，引起國際社會不滿，使中國在聯合國和其它很多國際場合都陷入了空前孤立。

中亞國家曾經是前蘇聯的加盟共和國，但自中國推出「一帶一路倡議」以來，中國在這些國家的影響力與日俱增，俄羅斯的勢力在減弱。路透引用比什凱克歐安（吉爾吉斯首都）組織學院研究員阿迪娜·瑪薩爾別科娃的話說，「北京希望推動一個新的全球秩序，並試圖說服中亞國家，讓它們相信這個新的全球秩序對它們來說會更好。」

去年中亞國家領導人因疫情 所限通過視頻舉行首次峰會。路透說，這次西安峰會是這些領導人首次親自到場開會。會場定在古代絲綢之路上的重要城市西安，象徵性地強調這次會議對與會國家之間的經濟聯繫的重視。

德國之聲報導引述華府智庫大西洋理事會全球中國中心的客座研究員邱芷恩（Niva Yau）認為，北京正試圖建立一種「區域團結」，以推動其目標，而這場峰會是一種新的模式，幾年來也的確提高中國與中亞之間往來的程度。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（RSIS）高級研究員潘睿凡說，對中國來說，中亞的重要性在於與新疆的發展有相當密切的關係。疫情前，中國原本就要成為所有中亞國家的最大貿易夥伴，雖然疫情期間貿易大幅下滑，但他還是會認為中國在未來一年左右，在與中亞貿易上恢復地位。

(影音製作：尤昱程 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

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