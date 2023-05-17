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中日防長首通熱線 避海空危機 防兩國發生誤判

記者廖士鋒、賴錦宏／綜合報導
中國國務委員兼國防部長李尚福。（新華社）
中國國務委員兼國防部長李尚福。（新華社）

中國與日本的軍事熱線「中日防務部門海空聯絡機制直通電話」，歷經多年談判建設完成後，16日雙方防務部門主管首度通話，中國防長李尚福與日本防衛大臣濱田靖一透過此機制，就「兩國和兩國防務關係交換了意見」。

據中國國防部發布，李尚福16日下午在北京使用「中日防務部門海空聯絡機制直通電話」與濱田靖一通話；直通電話的建成和啟用，是落實兩國領導人重要共識的實際舉措，將有效充實兩國防務部門溝通管道，加強雙方海空危機管控能力，有利於進一步維護地區和平穩定。

中國軍方並未詳細說明李尚福在熱線的談話內容。此前在3月31日，中國國防部宣布中日雙方近期完成「中日防務部門海空聯絡機制直通電話」線路建設，並將就啟用安排保持溝通。

日本防衛省當時也宣布，為避免與中國發生偶發性軍事衝突，已開設兩國防務部門之間的直通電話。

據日媒報導，直通電話是在防務部門之間開設的專用聯絡線路，能讓防務部門人士保持聯絡。由於中日圍繞東海的緊張關係加劇，兩國政府為避免艦艇和飛機發生衝撞，一直在構建「海空聯絡機制」。

資料顯示，中日軍事聯絡機制從2007年以來已磋商多年，但曾因為日本將釣魚台「國有化」等事件遭延宕。而「中日防務部門海空聯絡機制」在2018年時任中國總理李克強訪日，與時任日本首相安倍晉三敲定。不過，其中的「直通電話」，直到中國國家主席習近平去年11月在泰國曼谷與日本首相岸田文雄會面後，才依據雙方發布的五點共識加速建設。

另據時事評論員宋忠平向香港文匯報分析指出，中日之間的軍事關係存在一定的爭執風險，尤其是日本唯美國馬首是瞻，讓中日之間的軍事關係更顯得緊張，再加之中日之間在釣魚島、東海畫界等問題上都有固有的矛盾，建立中日防務部門海空聯絡機制直通電話可以避免中日之間發生誤判，並有利於彼此的國家安全和軍事安全。

日本 釣魚台 國防部

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