中國青年失業率20.4% 創新高 近1200萬畢業生找工作難

中國4月青年失業率高達20.4%，創下新高。圖為早前雲南求職學生觀看招聘職位。(中新社)

中國國家統計局16日發布4月經濟數據，其中，城鎮調查失業率達5.2%，16至24歲的青年失業率更是突破兩成，達到20.4%，創自2018年1月官網有歷史紀錄以來最高。青年失業問題嚴峻，官方坦言，須加大穩定青年就業 ，將有針對性幫扶。此外，中國4月工業、零售及投資 等數據皆不如預期，尤以工業增加值年增僅5.6%最差，顯示經濟復甦動力不足。

中國青年失業問題嚴重，據中國人社部統計，今年大學畢業生人數將達1158萬人，創歷史新高，青年失業率數字不斷攀升，如何避免青年「畢業即失業」，成為官方重大挑戰。

新京報報導，4月份，城鎮調查失業率為5.2%，比上月下降0.1個百分點，連續兩個月下降，且已經接近2019年疫情 前的統計水平。

就業主體人群中，25-59歲的勞動力城鎮調查失業率4.2%，比上月下降0.1個百分點，已經低於疫情前2019年同期水平，就業基本盤總體上是改善的。

就中國青年失業問題，中國統計局發言人付凌暉16日坦言，目前中國就業結構性問題仍突出，青年失業率仍居高不下。相關部門目前正在積極出台政策，將有針對性地進行幫扶，青年人就業形勢會逐步改善。

香港經濟日報引述市場人士分析，經濟表現仍然疲弱加上青年失業率偏高，宏觀經濟政策需加強，特別是對青年就業的政策支持。

中泰證券首席分析師楊暢指出，青年失業率較3月進一步上升，考慮到6至7月的畢業季有可能會加劇青年就業壓力，政策仍需加強支持青年就業者。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威也指出，中國青年失業率突破20%，令人擔憂，青年需要更多支持措施。

此外，新京報報導，就業重點群體中，農民工群體的就業繼續好轉。4月份，外來農業戶籍人口城鎮調查失業率為5.1%，比上月下降0.2個百分點，基本接近正常水平。今年以來，建築業、批發零售業、交通運輸倉儲業等農民工就業比較多的行業，整體上恢復向好，對於農民工就業改善發揮了重要作用。

中國統計局16日並發布，4月中國全國規模以上工業增加值年增5.6%；社會消費品零售總額為人民幣3.49兆元，年增18.4%。

彭博報導分析，工業增加值及社會消費品零售數據在4月表現皆不如預期。付凌暉回應，目前工業生產還面臨不少困難，一是國際形勢複雜嚴峻，世界經濟復甦放緩，外需收縮對工業生產影響會逐漸顯現；二是工業企業面臨工業品出廠價格下降、成本上升等問題。

針對中國經濟是否已出現通貨緊縮？付凌暉指出，今年以來，中國CPI漲幅總體上是回落的，但CPI走低主要是階段性因素影響，並不存在通縮。