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義大利向美表態：年底前將抽身「一帶一路」

中國新聞組／北京12日電
義大利總理梅洛尼傳向美方表示，她的政府支持在年底前退出中國的「一帶一路」合作項目。(路透)
義大利總理梅洛尼傳向美方表示，她的政府支持在年底前退出中國的「一帶一路」合作項目。(路透)

義大利在2019年加入「一帶一路倡議」，是七大工業國（G7）中唯一參與的國家，據彭博報導，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）日前向美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，她的政府支持在年底前退出中國的「一帶一路」合作項目。不過，英國金融時報報導，義大利計畫退出時，同時尋求維持雙方友好關係與穩健的商業關係。

彭博引述知情人士披露，義大利總理梅洛尼4日對訪問羅馬的美國聯邦眾議院議長麥卡錫表示，雖尚未定案，但義大利政府打算年底前退出中國「一帶一路」項目，明年3月不再與北京續約。

據報導，前義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）2019年在習近平到訪時，與中方簽署「一帶一路」備忘錄，曾引起美歐憂心中國在歐洲擴張經濟影響力，現任總理梅洛尼在去年競選時，公開說這個決定是「一大錯誤」。

報導指出，義大利並未因此提振經濟，2022年對中國的出口總額雖增至164億歐元，比2019年的130億歐元增加26％，但同期中國對義大利的出口卻從317億增至575億歐元，幾近倍增。2022年，義大利對中國貿易逆差高達411億歐元，比2019年的187億逆差增加1.2倍。

據自由亞洲報導，專家指義大利和中國的親近沒辦法馬上被撕裂，梅洛尼說要和中國切斷關係，她也許真的和麥卡錫透露不續簽，但義大利蟻報報導，如果不續簽，中國可能報復。

美國聖托馬斯大學國際研究講座教授葉耀元指出，「一帶一路」不是無償補助或援助，透過中國投資銀行對發展中國家貸款，很多案例沒有能力償還，中國要求拿港口或租界鐵路等，義大利應是想提前讓危機不要爆發。

金融時報報導，義大利官員表示，義大利不希望觸怒中國，梅洛尼政府在理想下是希望找到一種方法，讓義國從一帶一路倡議中抽身。

對梅洛尼來說，時間正在流逝。義大利目前參與一帶一路的四年協議中包含了一項條款，也就是協議將在2024年3月自動續約，除非羅馬當局提前三個月告知北京該國打算退出。這代表是梅洛尼必須在12月前解決的一大外交考驗，還要降低其對外交與經濟的衝擊程度。

義大利 一帶一路 梅洛尼

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