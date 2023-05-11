最強太空快遞… 天舟六號飛船升級首發貨 對接空間站

長征七號遙七運載火箭10日晚9時22分點火升空。(新華社)

被稱為最強太空 快遞的天舟六號貨運飛船10日晚9時22分由長征七號遙七運載火箭載運升空，並於11日5時16分成功對接空間站天和核心艙 後向端口。天舟六號7.4噸的載重能力是世界現役上行載貨能力最強的貨運飛船，它滿載新鮮水果等「太空糧草」，將供給神15航天員280天的生活物資。

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文匯報報導，此次發射的天舟六號是改進型天舟飛船的首發船，裝載能力首次突破7噸。也是天舟六號到天舟11號組批生產的首發貨運飛船，承擔著太空站物資保障、在軌支持和空間科學試驗等任務。

天舟六號是神舟15號航天員乘組在軌迎接的第一艘飛船。此次任務攜帶有3名航天員280天的生活物資，裝載貨物約260件，上行補加推進劑700公斤，運輸物資總重約5800公斤（即5.8噸），主要包括服裝、食品、飲用水等，其中蘋果 、橙、沃柑、酥梨等新鮮水果重達71公斤，是天舟五號攜帶水果重量的兩倍左右。同時搭載了大連理工大學試驗衛星等項目，用於開展科學試驗和驗證。

航天五院介紹，天舟六號貨運飛船為改進型全密封四個貯箱狀態，科研團隊以天舟五號為基線進行改進，將原非密封的後錐段更改為密封艙，以擴大密封艙裝載空間，提高密封艙貨物上行能力；對推進艙內外設備進行重新設計布局，取消一層貯箱，原後錐段艙內設備調整至推進艙。

專家表示，天舟飛船改進後，密封艙貨物裝載空間提升24%；裝載能力由5.5噸增加至6.7噸，提升22%；整船物資裝載能力由6.9噸提高至7.4噸，上行載貨比由0.51提高至0.53。

天舟貨運飛船的貨物裝載能力顯著提升，首次突破7噸。與以往的標準型貨運飛船相比，改進型貨運飛船的總運輸能力和上行貨物能力大幅提升，成為世界上現役貨物運輸能力最大、在軌支持能力最全面的貨運飛船。

報導指出，改進型天舟飛船的貨運「噸位」提升後，使貨運飛船發射頻次得以由兩年四發降低至兩年三發，這將切實提高中國太空站工程綜合效益，預計將節約經費上億元人民幣(約1442萬美元)。