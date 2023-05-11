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彭博：美貿易代表戴琪計畫月底會晤中商務部長

中國新聞組／北京11日電
美國貿易代表戴琪據指計畫於亞太經濟合作（APEC）貿易部長會議（MRT）場邊與中國商務部部長王文濤會晤。(路透)
美國貿易代表戴琪據指計畫於亞太經濟合作（APEC）貿易部長會議（MRT）場邊與中國商務部部長王文濤會晤。(路透)

知情人士透露，美國貿易代表戴琪計畫於亞太經濟合作（APEC）貿易部長會議（MRT）5月25日至26日在美國密西根州底特律舉行之際，與中國商務部部長王文濤會晤，這將是自氣球事件以來美中最高層級的官員面對面會談。

彭博資訊報導，APEC活動去年就曾宣布，王文濤預料將出席會議。雖然在氣球事件後，美方一直希望雙方進行溝通，但美中高層互動基本上已暫停。中國領導人也是在最近解除動態清零防疫政策後，才開始訪問外國。

中國商務部和官方媒體都未宣布王文濤是否將出席APEC。美國貿易代表署發言人拒絕發表評論。中國商務部和駐府大使館暫未回覆彭博的置評請求。

美中已因台灣和晶片出口管制而關係愈發緊張，但近來有跡象顯示，雙方將恢復溝通。中國外交部長秦剛本周在北京會見了美國駐中國大使伯恩斯，為秦剛上任以來首見，成為北京當局可能將允許舉行更多美中高層討論的跡象。

另有美媒引述專家看法，認為美中關係有解凍跡象。除了上述秦剛在北京會晤伯恩斯之外，知情人士透露，五角大廈正尋求將於今年6月出席新加坡「香格里拉對話」的美國防長奧斯汀與中國防長李尚福在場邊碰面。

北京 秦剛 商務部

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