美再返還中2件千年文物 中總領事：兩國關係注入正能量

美方此次返還的文物為中國北朝至唐代圍屏石榻。(取材自新京報)

中國駐紐約總領事黃屏9日出席曼哈頓 區檢察官 辦公室舉行的中國文物返還儀式，接收2件石刻文物，並與美方簽署返還協定；美國之音報導指出，這是在美中關係全面惡化時雙方進行的一次合作。據統計，自2015年以來，美方向中國返還共404件（套）文物藝術品和1件古生物化石。

美國之音報導，這兩件文物的年代可追溯到中國歷史上北朝至唐代的圍屏石榻。紐約曼哈頓地區檢察官阿爾文·布拉格（Alvin Bragg）在一份聲明中說，這兩件文物是七世紀的石刻，目前價值為350萬美元左右。

聲明說，上世紀90年代初，盜賊在中國境內的一個墓穴裡用鋸將這兩件石屏鋸下來，然後走私出境。收藏這兩件文物的是紐約私人藝術收藏家謝爾比·懷特（Shelby White），他收藏了89件來自十個國家的文物。

中新社報導，黃屏在致辭時表示，本次文物返還充分體現「中美兩國在文化遺產保護事業方面的不懈努力和緊密合作」，有利於增進中美兩國人民之間的相互瞭解與友誼，為中美關係注入正能量。

黃屏強調，此次返還的圍屏石榻已有1000多年的歷史，見證歷史變幻，也提醒用歷史和發展的眼光看待解決問題。他相信中美關係從根本上應由兩國的共同利益、共同責任和兩國人民的友誼決定。

中國方面表示，這兩件文物具有很高的「歷史、科學和藝術價值」。

法新社引用檢察官布拉格的話說，「這兩件令人難以置信的文物被盜，其中至少有一件在近30年來基本沒有公開展示過。」

儘管兩件文物市值超過300萬美元，但布拉格表示，它們的「精美細節」遠超出價格標籤所體現的價值。