山東艦首成體系 「島鏈外」亮劍 央視：可隨時應戰

山東艦航母編隊參加了環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。圖為4月9日，殲-15艦載機從海軍山東艦起飛升空。(新華社)

央視昨高調官宣，航母山東艦編隊首次成體系、成規模遠赴西太平洋的遠海戰備訓練且已返回母港。報導並罕見披露此次「島鏈外」的任務「戰報」，除參加環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，山東艦編隊也開展戰鬥值班，在美日等國全程盯梢下亮劍西太，說明解放軍 航母不是宅男，有足夠能力衝破「第一島鏈」，且可隨時「由平轉戰」。

解放軍4月初對台環島戰備警巡以及聯合利劍軍演，外媒紛紛報導中國大陸第二艘航母山東艦赴西太平洋海域參加演習。官媒央視昨天首次官宣山東艦與各軍兵種的聯合演練情況稱，山東艦航母編隊赴台灣島以東海空域開展遠海戰備訓練歷時近月，編隊已返回母港海南三亞。

此次訓練是山東艦航母編隊首次成體系、成規模遠赴西太平洋，參加環台島戰備警巡和聯合利劍演習，同步開展戰鬥值班、課題演練、飛行訓練，並在島鏈外與火箭軍、陸基航空兵及其他水面作戰編組開展聯合演練。編隊在遠海大洋先後研習聯合搜反潛、聯合火力打擊、區域制空作戰等多個實際作戰場景，同步帶動相關海、空協同兵力參演。

北京 青年報「政知新媒體」報導，央視官宣的山東艦編隊「戰報」乾貨頗多。報導引述軍事評論員宋忠平表示，山東艦編隊此次正式進入「戰鬥值班」序列，亦即隨時警戒、隨時待戰、隨時應戰，這說明山東艦航母編隊結束了所有的作訓和測試任務，形成戰鬥力，對域外勢力而言，是一種高強度的常規戰略威懾。

而且，這次官方明確提到「島鏈外」這一區位信息並不常見。所謂「第一島鏈」是美國和其盟國構築意欲封鎖、遏制中國大陸的島嶼鏈條，山東艦編隊完成此次任務，說明「第一島鏈」已無法禁錮、封鎖解放軍軍隊。

對於日美等國其間的全程盯梢，宋忠平稱，「既然山東艦航母編隊可以前出『島鏈外』演訓，解放軍顯然有足夠能力來應對此類情況。這種『較量』是一個展示自我，讓外軍客觀了解解放軍能力的機會」。

大公報報導，山東艦編隊此次演練成果，可有效地在西太海域構築起防空警戒與攔截拒止體系。而山東艦航跡最遠抵近關島附近約400公里海域，逼近第二島鏈，也超過了遼寧艦 此前的紀錄。而山東艦本次與美軍尼米茲航母編隊一度相距約200公里，處於艦載機作戰圈內，山東艦編隊始終做到積極應對、穩妥處置。