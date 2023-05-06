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習近平促傳統產業轉型升級 「珍惜愛護優秀企業家」

特派記者賴錦宏／北京報導
習近平5日主持召開中央財經委員會會議。（取材自中國政府網）
習近平5日主持召開中央財經委員會會議。（取材自中國政府網）

中共總書記習近平5日在中央財經委員會會議指出，要堅持以實體經濟為重，推動傳統產業轉型升級，把握人工智能等新科技革命浪潮。習近平並強調，人口發展是關係中華民族偉大復興的大事，必須著力提高人口整體素質，以人口高質量發展支撐中國式現代化。

央視新聞報導，習近平5日主持並召開20屆中央財經委員會第一次會議稱，要加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，現代化產業體系是現代化國家的物質技術基礎，必須把發展經濟的著力點放在實體經濟上，防止脫實向虛。

會議指出，要堅持推動傳統產業轉型升級，不能當成低端產業簡單退出，堅持開放合作，不能閉門造車；要把握人工智能等新科技革命浪潮，保持並增強產業體系完備和配套能力強的優勢。

會議稱，要完善新發展階段的產業政策，把維護產業安全作為重中之重；強化戰略性領域頂層設計，增強產業政策協同性；要加強關鍵核心技術攻關和戰略性資源支撐，從制度上落實企業科技創新主體地位；要大力建設世界一流企業，倍加珍惜愛護優秀企業家，大力培養大國工匠。

會議指出，當前中國人口發展呈現少子化、老齡化、區域人口增減分化的趨勢性特徵，必須全面認識、正確看待中國人口發展新形勢。要完善新時代人口發展戰略，認識、適應、引領人口發展新常態，「著力提高人口整體素質，努力保持適度生育水準和人口規模」，以人口高品質發展支撐中國式現代化。

中央財經委會議決定大力發展銀髮經濟。圖為北京舉行的中國國際養老服務業博覽會。（中...
中央財經委會議決定大力發展銀髮經濟。圖為北京舉行的中國國際養老服務業博覽會。（中新社）

會議表示，要「大力發展普惠托育服務體系，顯著減輕家庭生育養育教育負擔」，推動建設生育友好型社會，促進人口長期均衡發展。要加強人力資源開發利用，穩定勞動參與率，提高人力資源利用效率。要實施積極應對人口老齡化國家戰略。

國務院總理李強當天還主持召開國務院常務會議，審議通過關於加快發展先進製造業集群的意見，部署加快建設充電基礎設施，更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興。

李強表示，要把發展先進製造業集群擺到更加突出位置，堅持全國一盤棋，引導各地發揮比較優勢，在專業化、差異化、特色化上下功夫。要統籌推進傳統產業改造升級和新興產業培育壯大，促進技術創新和轉化應用推動高端化、智能化、綠色化轉型，壯大優質企業群體，加快建設現代化產業體系。要堅持有效市場和有為政府更好結合，著力營造產業發展的良好生態。

一把手和二把手同時強調實體經濟發展，顯見中國經濟狀況不容樂觀。

在福州舉行的第六屆數字中國建設成果展覽會上，一台AI書法機器人握着毛筆寫字。(中...
在福州舉行的第六屆數字中國建設成果展覽會上，一台AI書法機器人握着毛筆寫字。(中新社)

習近平 國務院 李強

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