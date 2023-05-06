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中國航空母艦戰力遭疑 路透：目前是個宣傳工具

記者林宸誼／綜合報導
一架殲15準備從山東艦甲板起飛。(美聯社)
一架殲15準備從山東艦甲板起飛。(美聯社)

路透報導，解放軍上月展開「聯合利劍」演習時，航空母艦「山東艦」出現在台灣東部，就暴露了似乎還沒掌握航艦的正確運用方式，目前是個宣傳工具，能否在戰爭發揮功用、以及解放軍是否有能力在更遠的印太水域掩護航母，都備受質疑。

報導指出，隨著中國對軍隊進行現代化改造，強大的飛彈部隊和尖端巡洋艦等其他海軍艦艇正引起美國及盟友的擔憂。

根據四名駐外武官和六名熟悉解放軍海軍區域部署的國防分析師指出，航艦若要對更遠的海域帶來有效威脅，可能還需要十年以上。

其中八名專家認為，雖然最近解放軍對台灣周邊進行積極演訓，對美國和盟友誇耀武力，但中國航艦其實還在受訓狀態。

分析人士提到，中國大陸的航艦更像是一個宣傳品，人們懷疑它們在與美國可能因台灣問題發生衝突時的價值，以及大陸是否可以確保它們執行更遠距離的太平洋和印度洋任務。

在衝突中，中國航艦很容易被飛彈和潛艇攻擊，解放軍海軍還無法完善執行掩護任務，尤其是反潛戰。十名專家都指出，中國航艦和055型飛彈驅逐艦已部署了反潛直升機，但是航艦該有的空中預警機，中國現在還是仰賴在陸基機場起降。

拓殖大學世界研究所安全研究教授門間理良（Rira Momma ）分析日本防衛省的跟蹤數據後表示，雖然遼寧艦和山東艦最近幾個月分別駛入西太平洋，接近美國在關島的基地，但仍不出中國沿海機場的射程內。

解放軍 機場 遼寧艦

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