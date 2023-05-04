美大使：隨時準備與中對話 中學者斥「說一套做一套」

美大使伯恩斯透過視訊參加智庫研討會。圖為伯恩斯參觀位於杭州的前大使司徒雷登故居。（取材自推特）

美國駐北京 大使伯恩斯（Nicholas Burns）2日視訊出席華府智庫史汀生研究中心活動，呼籲北京保持與美方高層溝通並進行更廣泛的接觸，使美中關係穩定下來。「我們從未支持冰凍這個關係」，美方隨時準備與中方進行對話。但中國學者批評美方在台灣問題上「說一套做一套」。

美國之音報導，台灣問題一直是美中關係中最敏感的問題，也是導致目前雙方關係高度緊張的原因之一。當被問到美中之間是否現在更接近於在台灣問題上爆發衝突時，伯恩斯強調，美國的「一中政策 」沒有改變，但兩岸分歧必須以和平方式解決。

伯恩斯強調，儘管美中之間是一種高度競爭的關係，是一個對雙方來說都難以處理好的關係，但在符合美國國家利益的一些領域，美國也希望與中國合作，盡最大努力共同應對一些重大的全球挑戰。

伯恩斯並指，中國是美國的第三大交易夥伴，是美國最大的農業出口市場，五分之一的農產品出口到中國。白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)以及財政部長葉倫（Janet Yellen）在最近的講話中都表示美國不尋求與中國進行經濟上的脫鉤。

「我們真正需要的是在內閣層面進行更廣泛的接觸，美國已經為此做好了準備。所以我們希望中國政府也能做好準備。」伯恩斯也指出，很難預測這種重新接觸何時會再次出現，但美國從未支持冰凍這個關係。「我們不想回到與中國進行冷戰，我們需要這種關係更加穩定。」

美國國家廣播公司（NBC）稱，伯恩斯的發言是迄今為止「最明確的訊號」，顯示出拜登 政府對恢復中美對話的「渴望」。

環球時報引述上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯意見指出，他曾在伯恩斯日前到訪該校時當面強調，今年中美關係改善的機會之窗「正在慢慢關閉」、「時間不多了」。他批評美方在台灣問題上「說一套做一套」，並對中國採取「脫鈎」技術封鎖。外交學院教授李海東認為，尚不清楚華盛頓是真的想與北京對話，還是想製造管控危機並處於上風的假象。