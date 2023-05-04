我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

美大使：隨時準備與中對話 中學者斥「說一套做一套」

記者葉文義／綜合報導
美大使伯恩斯透過視訊參加智庫研討會。圖為伯恩斯參觀位於杭州的前大使司徒雷登故居。（取材自推特）
美大使伯恩斯透過視訊參加智庫研討會。圖為伯恩斯參觀位於杭州的前大使司徒雷登故居。（取材自推特）

美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）2日視訊出席華府智庫史汀生研究中心活動，呼籲北京保持與美方高層溝通並進行更廣泛的接觸，使美中關係穩定下來。「我們從未支持冰凍這個關係」，美方隨時準備與中方進行對話。但中國學者批評美方在台灣問題上「說一套做一套」。

美國之音報導，台灣問題一直是美中關係中最敏感的問題，也是導致目前雙方關係高度緊張的原因之一。當被問到美中之間是否現在更接近於在台灣問題上爆發衝突時，伯恩斯強調，美國的「一中政策」沒有改變，但兩岸分歧必須以和平方式解決。

伯恩斯強調，儘管美中之間是一種高度競爭的關係，是一個對雙方來說都難以處理好的關係，但在符合美國國家利益的一些領域，美國也希望與中國合作，盡最大努力共同應對一些重大的全球挑戰。

伯恩斯並指，中國是美國的第三大交易夥伴，是美國最大的農業出口市場，五分之一的農產品出口到中國。白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)以及財政部長葉倫（Janet Yellen）在最近的講話中都表示美國不尋求與中國進行經濟上的脫鉤。

「我們真正需要的是在內閣層面進行更廣泛的接觸，美國已經為此做好了準備。所以我們希望中國政府也能做好準備。」伯恩斯也指出，很難預測這種重新接觸何時會再次出現，但美國從未支持冰凍這個關係。「我們不想回到與中國進行冷戰，我們需要這種關係更加穩定。」

美國國家廣播公司（NBC）稱，伯恩斯的發言是迄今為止「最明確的訊號」，顯示出拜登政府對恢復中美對話的「渴望」。

環球時報引述上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯意見指出，他曾在伯恩斯日前到訪該校時當面強調，今年中美關係改善的機會之窗「正在慢慢關閉」、「時間不多了」。他批評美方在台灣問題上「說一套做一套」，並對中國採取「脫鈎」技術封鎖。外交學院教授李海東認為，尚不清楚華盛頓是真的想與北京對話，還是想製造管控危機並處於上風的假象。

北京 拜登 一中政策

上一則

美大使：若不禁晶片 恐增強解放軍情報實力

下一則

五一旅遊2.74億人次 收入逾1480億 超越疫情前

延伸閱讀

美亞太助卿：台海和平穩定全球關切 非中國內政

美亞太助卿：台海和平穩定全球關切 非中國內政
美駐中大使伯恩斯籲北京擴大溝通 重申一中政策

美駐中大使伯恩斯籲北京擴大溝通 重申一中政策
學者：中國拖延美國大使遞交國書 凸顯關係冰凍

學者：中國拖延美國大使遞交國書 凸顯關係冰凍
伯恩斯駐華一年才遞交國書 美否認中國藉機報復

伯恩斯駐華一年才遞交國書 美否認中國藉機報復

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

2023-04-29 10:00
中國一名男子雙手雙腳捉露台邊緣，在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓。（取材自推特）

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

2023-05-03 11:00
運輸部3日決定，允許中國航空業每周來回美國班次由8班增至12班。(Getty Images)

華府讓步 中飛美班機 1周增至12班 即起生效

2023-05-03 21:48

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情