中「反間諜法」修訂 網攻國家機關也算間諜

全國人大通過「反間諜法」修訂。新法7月1日起實施。新法除加強反間諜工作，同時注重對行使公權力的監督制約。（新華社）

第14屆全國人大常委會第二次會議26日表決通過修訂後的「反間諜 法」，新法將「投靠間諜組織及其代理人」、「針對國家機關、涉密單位或者關鍵訊息基礎設施等實施網路攻擊等行為」明確為間諜行為，自7月1日起實施。而日前被帶走的黨報「光明日報」主管董郁玉傳出將以間諜罪被起訴，可能處三年以上十年以下有期徒刑。

中新社報導，全國人大常委會法工委刑法室主任王愛立表示，「反間諜法」新法堅持問題導向，聚焦現行實施中存在的間諜行為範圍較窄、安全防範制度不健全、行政執法賦權不足等重點難點問題，完善相關法律規定。妥善處理賦權與限權的關係，加強反間諜工作，同時注重對行使公權力的監督制約。

他說，具體而言，此次修訂完善間諜行為的定義，將「投靠間諜組織及其代理人」、「針對國家機關、涉密單位或者關鍵訊息基礎設施等實施網路攻擊等行為」明確為間諜行為。

王愛立說，新法根據實踐中的情況，擴大相關主體竊密的對象範圍，將「其他關係國家安全和利益的文件、數據、資料、物品」納入保護，增加針對第三國的間諜行為。

此外，新法還加強反間諜調查處置措施，增加反間諜行政執法職權。在「調查處置」一章中，增加查閱調取數據、傳喚、查詢財產信息、不准出入境等行政執法職權；明確國家安全機關執法規範要求，嚴格審批程序，實現規範化執法；增加對發現的網絡安全風險等的通報和處置措施；增加對國家秘密、情報的鑑定評估機制；增加行刑銜接的規定。

新法在「保障與監督」一章中，增加對相關人員保護、營救、補償、安置、撫卹優待、培訓等規定；同時，加強對國家安全機關工作人員的監督，明確國家安全機關應當執行內部監督和安全審查制度，明確個人、組織有權對國家安全機關及其工作人員超越職權、濫用職權和其他違法行為進行檢舉和控告。

美國之音報導，官媒「光明日報」評論部副主任董郁玉於一年多前被警方帶走後，其家人最近被告之董將以間諜罪被起訴。目前尚不清楚具體的審判時間。根據中國目前的刑法，如果以間諜罪定罪，情節較輕的可處三年以上十年以下有期徒刑；危害國家安全的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。