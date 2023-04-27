我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

一洲焦點／盧沙野為何未受罰？習澤通話 真意何在？

中「反間諜法」修訂 網攻國家機關也算間諜

中國新聞組／北京27日電
全國人大通過「反間諜法」修訂。新法7月1日起實施。新法除加強反間諜工作，同時注重對行使公權力的監督制約。（新華社）
全國人大通過「反間諜法」修訂。新法7月1日起實施。新法除加強反間諜工作，同時注重對行使公權力的監督制約。（新華社）

第14屆全國人大常委會第二次會議26日表決通過修訂後的「反間諜法」，新法將「投靠間諜組織及其代理人」、「針對國家機關、涉密單位或者關鍵訊息基礎設施等實施網路攻擊等行為」明確為間諜行為，自7月1日起實施。而日前被帶走的黨報「光明日報」主管董郁玉傳出將以間諜罪被起訴，可能處三年以上十年以下有期徒刑。

中新社報導，全國人大常委會法工委刑法室主任王愛立表示，「反間諜法」新法堅持問題導向，聚焦現行實施中存在的間諜行為範圍較窄、安全防範制度不健全、行政執法賦權不足等重點難點問題，完善相關法律規定。妥善處理賦權與限權的關係，加強反間諜工作，同時注重對行使公權力的監督制約。

他說，具體而言，此次修訂完善間諜行為的定義，將「投靠間諜組織及其代理人」、「針對國家機關、涉密單位或者關鍵訊息基礎設施等實施網路攻擊等行為」明確為間諜行為。

王愛立說，新法根據實踐中的情況，擴大相關主體竊密的對象範圍，將「其他關係國家安全和利益的文件、數據、資料、物品」納入保護，增加針對第三國的間諜行為。

此外，新法還加強反間諜調查處置措施，增加反間諜行政執法職權。在「調查處置」一章中，增加查閱調取數據、傳喚、查詢財產信息、不准出入境等行政執法職權；明確國家安全機關執法規範要求，嚴格審批程序，實現規範化執法；增加對發現的網絡安全風險等的通報和處置措施；增加對國家秘密、情報的鑑定評估機制；增加行刑銜接的規定。

新法在「保障與監督」一章中，增加對相關人員保護、營救、補償、安置、撫卹優待、培訓等規定；同時，加強對國家安全機關工作人員的監督，明確國家安全機關應當執行內部監督和安全審查制度，明確個人、組織有權對國家安全機關及其工作人員超越職權、濫用職權和其他違法行為進行檢舉和控告。

美國之音報導，官媒「光明日報」評論部副主任董郁玉於一年多前被警方帶走後，其家人最近被告之董將以間諜罪被起訴。目前尚不清楚具體的審判時間。根據中國目前的刑法，如果以間諜罪定罪，情節較輕的可處三年以上十年以下有期徒刑；危害國家安全的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。

間諜

上一則

美騎警開道、民眾不捨道別 大熊貓丫丫回家了

下一則

中訪烏克蘭促和代表 將派駐俄10年俄國通李輝

延伸閱讀

俄羅斯以牙還牙 驅逐10名挪威外交官

俄羅斯以牙還牙 驅逐10名挪威外交官
D奶女星演舞女間諜 遭逼「當眾解內衣」觀眾看哭

D奶女星演舞女間諜 遭逼「當眾解內衣」觀眾看哭
中網路管制升級 修法處罰網路間諜

中網路管制升級 修法處罰網路間諜
國防部外洩文件再引風波 墨西哥總統譴責間諜行為

國防部外洩文件再引風波 墨西哥總統譴責間諜行為

熱門新聞

中駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中駐法使館官網）

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

2023-04-22 11:17
南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
有女子發帖吐槽稱自己乘坐軟臥過夜車廂時，被分配到「三男一女」車廂，四人互不認識，且晚上睡覺時車門會關閉。（取材自新快報）

女搭軟臥列車被分配與3男過夜 「5小時不敢躺下」

2023-04-22 16:28
網友誇讚鄭佳慧長得「很有辨識度」、「很有故事感」。還有人形容她像年輕的宋慧喬。（取材自都市快報橙柿互動）

中戲藝考摘后冠 來自寧波的她暴紅 網讚：像年輕宋慧喬

2023-04-21 11:00
山東艦航艦編隊。（取自解放軍海軍微信公眾號）

中國將進入3航艦時代 宣告要再建新的航空母艦

2023-04-23 10:47
安徽一所高中近日發生校園抗議事件，多名學生深夜聚集在男宿舍外，齊聲撻伐一名男學生，高喊「渣男！渣男！」。(視頻截圖)

安徽男大生同時談了8個女朋友 全校深夜群聚怒吼「渣男」

2023-04-22 11:00

超人氣

更多 >
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬