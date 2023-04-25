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法媒：中駐法大使盧沙野1人胡說 全中國背鍋

中國新聞組／北京25日電
中國駐法國大使盧沙野近日言論惹議，引爆輿論海嘯。(Getty Images)
中國駐法國大使盧沙野近日言論惹議，引爆輿論海嘯。(Getty Images)

中國駐法大使盧沙野言論近日引爆輿論，作為中國政府的大使，盧言論很難不被視為北京立場。有網友形容，盧沙野「一人胡說，全國背鍋」。法廣網評論稱，盧讓中國形象再受衝擊，要究因於習近平掌權以來，中國外交官的外交辭令變得愈發粗暴。但也有人聲援盧，環球時報前總編輯胡錫進稱盧不是戰狼，且非常有禮貌。

盧沙野日前接受法國新聞台（LCI）採訪時，不僅否認前蘇聯解體後獨立的14個國家的主權，還嗆主持人沒念書，遭歐洲國家抨擊。

法廣網刊文分析指出，一個外交官能對中國的國際形象造成這麼大的損傷，這也算是習近平時代的一大政治風景。中國的外交首長大約直至李肇星，還是很注意外交風度的。所謂外交風度，除了形容舉止，還得善用「外交辭令」。

文章指出，中國外交官的「外交辭令」在習近平執掌政權以來變得越來越粗礪，甚至粗暴，尤其是在前外交部長王毅擔任外交部長以來，變化更明顯。

另有分析認為，如果把罪過全歸咎於中國外交部，也有點過分，王毅駐日時，曾經風度翩翩；熟知美國的楊潔篪駐美多年，華盛頓對其善於辭令是頗有褒揚的。但他們為什麼後來變得那麼「戰狼」，最有代表性的被指是前發言人趙立堅，有人形容他說話時真有點「恨得咬牙切齒的」，比如2020年11月18日他說：「『五眼聯盟』小心他們的眼睛被戳瞎」。

分析人士認為，根源上這與習近平的主導思想有密切的關聯，他已認定「東升西降」，中國從此與西方打交道無需前領導人鄧小平的「韜光養晦」，要在國際上，尤其在同西方先進國家打交道時「敢於鬥爭，善於鬥爭」。

該文寫道，鬥，勇，狠，可能適合中國的官場，放在外交層面，更放大到國際社會，付出的代價難以計量。習近平執政這些年來，中國與美國以及與西方國家的關係，緊張到快要脫鉤，大約是這種戰狼外交付出的代價。

該文指出，盧沙野時時揣摩上意，但他這次走得太遠了，把中國試圖與歐盟拉近，離間歐美的用心也損害了。一個人一句話一下子得罪了那麼多國家，中國外交部終於被迫在24日出面「滅火」：「中國尊重蘇聯解體後所有國家的領土完整和國家主權」，明顯打臉盧沙野。

分析人士指出，中國是一個大國，需要跟世界打交道，「戰狼外交」只能在國際上加速破壞中國的形象。

另據本報系聯合報報導，環球時報前總編輯胡錫進強力聲援盧，稱盧在整個受訪期間非常禮貌，反而是提問的記者咄咄逼人，而且斷章取義。

胡錫進指出，盧沙野接受的專訪很長，在與記者那樣的脫稿漫談中，要突出的本來就不應是準確性，而是理解事情的信息量，如此漫談必須有自由表達權的保護。

盧沙野 習近平 王毅

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