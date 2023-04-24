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胡錫進聲援中國駐法大使盧沙野 盧不是戰狼 且非常有禮貌

記者陳言喬／即時報導
中國駐法國大使館19日舉行2022年度中國政府友誼獎頒獎儀式。中國駐法國大使盧沙野致辭。（中新社）
中國駐法國大使館19日舉行2022年度中國政府友誼獎頒獎儀式。中國駐法國大使盧沙野致辭。（中新社）

中國駐法大使盧沙野接受法國媒體採訪後，遭到80名歐洲議員聯名要求法國驅逐盧沙野大使。中國媒體人胡錫進強力聲援盧沙野，稱盧沙野在整個受訪期間非常禮貌，反而是提問的記者咄咄逼人，而且斷章取義。

環球時報前總編輯胡錫進24日下午在其微博指出，第一，盧沙野是中國駐法國全權特命大使，在中法事務上他有代表中國政府表態的全權，並為中法關係負責。而法媒問及的烏克蘭事務不在他的職權範圍之內，法國媒體採訪他，是給了他表達一般性意見的機會。儘管他是外交官，但他在電視台自由對談中談論自己職權範圍之外的事務，其官方代表性必然大為降低。關於烏克蘭問題以及前蘇聯國家的地位問題，中國有很多官方闡述，那些闡述共同構築了中國對這些問題的正式立場，那些立場歐洲和世界都是清楚的。

第二，盧沙野大使接受的專訪很長，他完整細讀了盧沙野的整體闡述，沒有問題。盧大使對烏克蘭事務的具體說法有整個採訪的特殊語境，不應被單獨摘出來，置於放大鏡下顯示。而且在與記者那樣的脫稿漫談中，要突出的本來就不應是準確性，而是理解事情的信息量，如此漫談必須有自由表達權的保護。盧大使提供了非其主管事務的更多資訊，而且並沒有下武斷的結論。法國輿論機構主動要求這樣的專訪，法國整體上應當保護盧大使的表達權，不應事後掉過頭來進行政治聲討，那樣做將是法國的恥辱。

第三，一些西方輿論將盧沙野的回答說成是「戰狼」表現，這是攻擊性評價，嚴重有失公允。中國外交官接受採訪，並且不是照本宣科、乾巴巴地闡述中國外交政策，而是比較自由地表達自己的看法，這是西方媒體機構普遍期待的。採訪盧沙野的記者的提問方式相當咄咄逼人，盧大使的回應非常禮貌，給這樣的表現貼「戰狼」標籤，完全沒有現場依據，對中西交流只會形成更多障礙。

胡錫進表示，盧大使是外交官，他需要以外交的方式回應攻擊，消除誤解。「我們大家需要做的是：第一，支持盧大使。第二，不用我們國內的情緒限制盧大使開展各種溝通活動，我們應該鼓勵事情最終的軟著陸，讓中法和中歐關係延續在摩擦中增加相互瞭解、對分歧消化和包容能力越來越強的趨勢」。

盧沙野 烏克蘭 微博

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