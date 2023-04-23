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秦剛尷尬了…訪菲剛好遇到美菲聯合軍演

中國新聞組／北京23日電
中國外長秦剛近日訪問菲律賓。（取材自中國外交部官網）
中國外長秦剛近日訪問菲律賓。（取材自中國外交部官網）

菲律賓外長馬納羅和中國外長秦剛22日在菲律賓首都馬尼拉舉行會談。秦剛的馬尼拉之行正好碰上菲律賓和美國大型聯合軍演，參演的兩國軍隊超過1.7萬人，北京方面對此提出抗議。而菲律賓總統小馬可仕則計畫在5月1日對美國進行國事訪問。

美國之音報導，這是秦剛擔任外長以來對菲律賓的首次訪問，訪問從4月21日開始至23日結束。

就在秦剛出訪馬尼拉前不久，菲律賓宣布再向美軍提供四個島嶼作軍事基地，其中有兩個就在台灣南面，給中國軍隊攻擊台灣增加很大的壓力。

自從菲律賓總統小馬可仕去年6月上台以來，兩國在南中國海的主權摩擦日趨頻繁，菲律賓方面為此向中國方面提出數十次外交抗議，譴責中國「漁船」、海警船和海軍艦船「入侵」菲律賓海域。

南中國海面積廣大，海底資源蘊藏豐富，具有重要的戰略價值。周邊許多國家都對這一海域有主權要求，比如越南、馬來西亞、汶萊、印尼和菲律賓。中國聲稱自己擁有幾乎整個南中國海的主權。

2016年，海牙常設仲裁法庭對中國的主權要求作出歷史性裁決，認為中國的主權要求完全不能成立。

馬納羅在會談中呼籲中方尊重菲律賓人民享有的權利。他說，菲律賓與中國的關係中不只是南中國海的主權糾紛，「這些分歧不應該影響我們尋求有效方法管理分歧的努力，尤其是應該尊重菲律賓人民，特別是菲律賓漁民享有的權利。」

馬納羅指出，海洋事件和行動影響菲律賓漁民的生計。

秦剛表示，中國和菲律賓兩個鄰國需要共同努力發展傳統友誼，加深雙邊合作，妥善處理分歧。兩國一起促進地區和世界和平與穩定。

隨後秦剛拜會菲律賓總統小馬可仕。小馬可仕計畫在5月1日對美國進行國事訪問。菲律賓總統辦公室說，這次訪問的目的是加強「菲律賓與美國之間的特殊關係」。

日經亞洲引用「亞太進步之路基金會」（Asia-Pacific Pathways to Progress Foundation）研究員盧西奧·皮爾洛（Lucio Pitlo）的話說，小馬可仕上台後不到一年，就發生如此多的變化，這與其前任杜特蒂的對華政策形成巨大的反差。

皮爾洛說，在杜特蒂任內，菲律賓非常重視與中國的關係，相反刻意與美國保持距離。「當初的樂觀情緒已經被憂慮情緒所取代，」皮爾洛補充道。

秦剛 杜特蒂 越南

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