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秦剛暗批美「過河拆橋」 遏制中國現代化發展

特派記者賴錦宏、葉文義／綜合報導
中國式現代化與世界藍廳論壇在21日上海世界會客廳舉行。中國國務委員兼外交部長秦剛出席開幕式。(美聯社)
中國式現代化與世界藍廳論壇在21日上海世界會客廳舉行。中國國務委員兼外交部長秦剛出席開幕式。(美聯社)

中國外交部長秦剛21日出席上海「中國式現代化與世界」藍廳論壇開幕式演講指出， 現代化是每個國家不可剝奪的權利，不是少數國家壟斷獨享的特權。不能因自己到達現代化的彼岸，就過河拆橋，給別國實現現代化設置路障。有分析稱，秦剛此言是在暗批美國藉連串的遏華行為、過河拆橋。

來源：YouTube

中國國家主席習近平對論壇致賀信上指出，實現現代化是近代以來中國人民的不懈追求，也是世界各國人民的共同追求。一個國家走向現代化，既要遵循現代化的一般規律，更要符合本國實際、具有本國特色。

秦剛表示，中國不搞什麼大國競爭，「我們堅決維護的是自身的發展利益，是中國人民追求美好生活的權利。」他並指，中國尊重各國人民自主選擇的現代化道路，反對製造意識形態對抗，搞「新冷戰」，反對干涉內政、強加於人。

秦剛表示，中國維護全球化正確方向，反對「築牆設壘」、「脫鉤斷鏈」，反對單邊制裁、極限施壓。中國全力維護產供鏈穩定暢通，讓經濟全球化與各國現代化雙輪驅動、相得益彰。

秦剛表示，中國式現代化的成功，不是從天上掉下來的，也不是從地下冒出來的。「我們將更加積極地推進高水準開放。中國的現代化成果是在開放中取得的，也必將依靠開放走向未來。」

話鋒一轉，秦剛指出近期經常聽到一些奇談怪論，聲稱中國大陸挑戰「基於規則的國際秩序」、「試圖用武力或脅迫方式單方面改變台海現狀」、「破壞台海和平穩定」。 他說這些言論違背起碼的國際常識和歷史正義，其邏輯是荒謬的，其後果是危險的。

秦剛引用「開羅宣言」稱「波茨坦公告」清清楚楚印著，「中國的土地收回來了，就絕不會再失去」。台灣自古以來就是中國大陸領土不可分割的一部分，維護國家主權和領土完整天經地義，在台灣問題上玩火者必自焚。

中國式現代化與世界藍廳論壇在21日上海世界會客廳舉行。中國國務委員兼外交部長秦剛...
中國式現代化與世界藍廳論壇在21日上海世界會客廳舉行。中國國務委員兼外交部長秦剛出席開幕式。(美聯社)

秦剛 習近平

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