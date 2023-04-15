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澳洲貿易部長將訪中國 盼進口禁令盡快解除

中國新聞組╱北京15日電
澳洲貿易部長法瑞爾近日將訪中，盼中與澳洲重啟經貿交流機制。（歐新社）
澳洲貿易部長法瑞爾近日將訪中，盼中與澳洲重啟經貿交流機制。（歐新社）

中與澳洲關係持續改善之際，澳貿易部長法瑞爾（Don Farrell）13日在接受採訪時透露，將在未來幾周訪中。

觀察者網引述衛報澳洲版報導，法瑞爾表示，希望中國對澳洲商品實施的進口禁令盡快解除，兩國貿易盡快恢復正常，但他同時警告澳出口商，「不要把雞蛋放進一個籃子裡」。

談及未來幾周內訪中會見中方官員一事時，法瑞爾表明自己的計畫是解決澳洲與中國之間的問題，同時讓兩國貿易關係多樣化。

報導指出，2月6日，中國商務部部長王文濤與法瑞爾舉行視頻會議，雙方就規畫發展中澳經貿下階段關係等進行了交流。會談期間，王文濤部長邀請法瑞爾在合適的時間訪華。法瑞爾接受了邀請。

法瑞爾說，王文濤部長在會上告訴他，「寒冬已然結束，我們正向溫暖的春天邁進」。

另據本報系聯合報報導，商務部副部長兼國際貿易談判代表王受文與澳洲外交貿易部副祕書長茵德已舉行會談，針對雙方的經貿議題討論，為下階段雙方貿易部長會面全面做準備。

據商務部消息，王受文4月3日在北京與澳洲外交貿易部副祕書長茵德（Tim Yeend）舉行會談，就推進雙方經貿關係、妥善解決彼此重點經貿關切、加強新興領域合作等深入交換意見。

而商務部網站發布公告，決定自2023年4月15日起對原產於澳洲的進口大麥所適用反傾銷措施和反補貼措施進行複審。本次復審的內容為對原產於澳洲的進口大麥繼續徵收反傾銷稅和反補貼稅的必要性。本次調查自2023年4月15日開始，應於2024年4月15日前（不含當日）結束。

澳洲 商務部 北京

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