頂住美歐反對聲浪 法財長挺馬克宏 ：與中接觸重要

法國財長勒梅爾近日強調繼續與中國接觸仍然很重要。(取材自北京日報客戶端)

法國經濟財政部 長勒梅爾（Bruno Le Maire）12日在國際貨幣基金組織和世界銀行的會議期間表示，法國是美國「強大而可靠」的盟友，但強調繼續與中國接觸仍然很重要。他還表示，美歐反對法國總統馬克宏 近日發表的言論是在「無事生非」。

中國媒體環球網報導，在勒梅爾發表上述言論之際，美國和歐洲對馬克宏9日在從中國返回法國的專機上接受媒體採訪時發表的言論表示強烈反對。馬克宏表示，歐洲必須加強戰略自主性，頂住成為「美國追隨者」的壓力，並避免捲入中美在台灣問題上的對抗。馬克宏稱，歐洲面臨的「巨大風險」是其陷入「並非屬於我們的危機當中」，這些危機阻礙歐洲建構戰略自主性。他呼籲歐洲在防務等領域減少對美國的依賴。

報導引述法新社稱，有分析人士認為，馬克宏這番言論可能在西方盟友中造成混亂。但勒梅爾12日表示，「我們打算繼續成為美國強大和可靠的盟友。」他補充說，這是法國政策的核心。

報導還稱，在經濟方面，勒梅爾對一些美國人認為西方國家應該與中國經濟「脫鉤」的觀點表示遺憾，他提到，當前美中貿易額「從未如此之高」。他相信，其他國家在繼續貿易之際，歐洲不應退縮。「我們希望與中國接觸，因為我們堅信，從與中國的關係中獲得一些具體成果的最佳途徑就是與中國接觸。」

他還補充說，對於結束俄烏衝突、減少碳排放以及為貧窮國家減免債務方面而言，與中國進行接觸是必要的。

勒梅爾表示，美歐對馬克宏言論的反對是在「無事生非」，因為馬克宏多年來一直提倡這種做法。

報導引述彭博指出，勒梅爾11日力挺馬克宏，表示歐盟 不能在中美兩國之間的競爭中任人擺佈，他支持馬克宏早前言論，即一旦發生全球危機，歐盟國家不應成為任何一方的附庸。勒梅爾說，「總統要求歐洲獨立和主權是完全正確的」「我們是美國的盟友，但這並不意味著我們應該反對中國」。