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不怕被抓？孟晚舟2原因將出差美

中國新聞組／北京14日電
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

華為輪值董事長孟晚舟近日將赴美出差，這個決定可說出人意料之外，畢竟她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至在加拿大被逮捕拘禁超過三年。

推特帳號Alex Chen 13日發文表示，孟晚舟赴美可能有兩點原因：1、在5G手機芯片上尋求和解並與美國企業更多合作。2、看望小孩。

綜合體報導，2018年 12 月，加拿大警方應美加雙方的司法互助要求，逮捕準備在溫哥華轉機的孟晚舟。2019年1 月28日，美國代理司法部長馬修·惠特克、商務部長羅斯、國土安全部部長基爾斯琴·尼爾森等在美國司法部舉行聯合記者會，宣布正式要求引渡孟晚舟，並以23項罪名起訴華為。

中國駐加拿大大使館於12月6日表示堅決反對並強烈抗議，向美國和加拿大兩國提出「嚴正交涉」，要求它們立即恢復孟晚舟的人身自由。12月8日至9日，中國外交部副部長樂玉成先後召見加拿大駐華大使麥家廉和美國駐華大使泰里·布蘭斯塔德，表達了相同的訴求

美國當地時間2021年9月24日，美國司法部與孟晚舟達成了延期起訴協議。 孟晚舟24日以視訊方式出席紐約布魯克林聯邦法院聽審，她對多項銀行欺詐指控表示不認罪，但承認自己參與了一些不當行為。

與美方的協議生效之後，加拿大方面隨即宣布釋放孟晚舟，孟晚舟在溫哥華發表公開講話，感謝了中國駐加拿大大使館和自己的律師團隊及同事，同時也感謝了社會各界這段時間對她的關心和支持。隔天，孟晚舟搭機返回中國。

孟晚舟 加拿大 司法部

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