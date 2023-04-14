彭帥事件不了了之？ 抵制16個月後 WTA：9月恢復在中賽事

中國職網好手彭帥自爆遭性侵疑雲後，就很少出現在公眾場合。（美聯社）

中國網球女將彭帥 2021年底自爆與國務院 前副總理張高麗不倫戀，後來刪文、鮮少出現公眾場合，引起國際譁然。當時世界女子職業網球協會（WTA）揚言抵制中國，暫停在中國舉行賽事。抵制16個月後，WTA不堪鉅額財務虧損，並認為彭帥安全無虞，昨天宣布9月恢復在中國賽事，彭帥事件似乎就此不了了之。

WTA聲明，歷經16個月停辦中國賽事，以及持續爭取原本訴求後，情況並無改善跡象。WTA認為，相關目標「永遠達不到」，球員和賽事卻將為這些犧牲，付出巨大代價。故WTA決定取消停辦中國賽事，9月恢復比賽。

法廣網報導，2021年11月2日，曾獲世界女子網球雙打冠軍的彭帥在微博帳戶發長帖揭露，自己遭到中共中央政治局前常委、國務院副總理張高麗性侵，隨後，WTA決定暫停在中國的賽事。

2021年12月1日，WTA宣布，「不管經濟代價多麼嚴重」，暫停在中國比賽，以示全力支持彭帥。WTA昨天表示，對當初在中國暫停比賽的決定並不後悔，但現在是恢複比賽的時候了。該協會同時聲明：將繼續支持彭帥，支持全球奮鬥的女性。

現年38歲的彭帥是溫布頓和法國網球公開賽的雙打冠軍，加之其揭露的性侵主角又是中國權勢極大的前中共常委，引起海內外轟動。

據報導，在消失一段時間後，彭帥短暫露面幾次，均被外界懷疑是當局為了消聲的有組織行動。其中一次是2022年2月北京冬奧 會期間，中方特意安排了彭帥與法國「隊報」的訪談以及與奧林匹克委員會主席巴赫的會面。但彭帥的每次短暫露面，都有中方官員陪同，WTA因此對彭帥的真實處境、她的個人安全以及她是否有言論自由十分不安。

除了擔心彭帥的個人安全，彭帥在中國的每次公開露面，拍攝場面或經組織安排，或對畫面進行了剪輯，更令外界生疑。這也就是WTA一直抵制重返中國舉行賽事的理由。該協會對現在恢復中國賽事感到遺憾，但也表示協會得到了彭帥親人和周邊人士的保證：彭帥和家人目前一起生活在北京，很安全。

報導稱，國際網球大賽中國賽事利潤豐厚，WTA承認重返中國是面對強大的財政壓力，但對其抵制中國賽事的行動一直沒有得到足夠的關注也感到遺憾。