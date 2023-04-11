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最後一項新冠防疫規則…中遊客入境禁令 德考慮取消

中國新聞組／北京11日電
德國考慮取消中國遊客入境禁令。圖為德國慕尼黑一家酒店Bayerischer Hof-Munich門前。（美聯社）
德國考慮取消中國遊客入境禁令。圖為德國慕尼黑一家酒店Bayerischer Hof-Munich門前。（美聯社）

隨著氣溫變暖和旅遊季節的到來，中國遊客是否也很快將回到德國呢？德國入境禁令正在接受審查。

據慕尼黑「墨丘利報」報導，中國遊客目前不允許進入德國，這是德國剩下的最後一項新冠防疫規則，但這一規則正在受到審查。

新冠防疫措施在德國基本上已成為過去。但還有一條規則仍然有效，並且對旅遊業帶來很大打擊：德國不允許來自中國的遊客進入德國。在新冠危機之前，德國旅遊勝地備受中國旅客的歡迎，比如中國旅遊團頻繁出現在慕尼黑新天鵝堡、紐倫堡等地。

但這項最後的新冠防疫措施可能很快會被取消。據德新社報導，作為歐洲的緩慢行動者，德國政府正在研究是否應取消這最後一項新冠防疫措施。柏林外交部表示，目前正在討論完全取消這些最後剩下的以旅遊為目的的入境和簽證限制。

3月1日，德國政府就已基本取消與新冠病毒有關的對來自中國的入境限制。自4月7日起，德國最後一項基於「感染保護法」的新冠防疫規定也被廢除，去醫院看望病人以及在各種場所都不用帶口罩，但對中國遊客的入境禁令仍在實施。

法廣網報導，德國綠黨籍外長將訪中國，旅遊業可能是一個話題，但可以肯定不是最重要的話題。

在新冠病毒大流行前，從峇里島到夏威夷，再到新天鵝堡和威尼斯，中國遊客都是一個重要的經濟因素，因為他們大把花錢旅遊。根據美國花旗銀行的估計，2019年，他們全球範圍內的消費達2000億美元。

根據德國聯邦統計署的統計，2019年，來自中國的遊客在德國達150萬人次，2022年只有不到18萬人次。即使中國遊客可以再次不受限制地進入德國，今年也不可能恢復到以前的數據。

目前的交通頻率與新冠大流行前的每周航班數量也相差甚遠。2019年，有66趟從法蘭克福機場起飛前往中國的航班，但目前只有約32趟，還不到新冠疫情前的一半。但如果來自中國的遊客允許重新入境德國，可能很快又會出現更多航班。

德國 防疫 疫情

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