中重啟填海造島？26艘漁船泊仙賓礁 美濟礁成「大地盤」

美濟礁人工島上，多處出現大量弱波石和製作模具、建築材料。圖為其中一處碼放地點。（Google衛星圖片）

近日南海局勢「山雨欲來」。菲律賓指出，中方在南沙的仙賓礁附近和潟湖內，上月開始出現20多艘中國漁船長期停泊，海警船也在附近巡邏，懷疑中國要重啟填海造島活動。從Google 最新衛星圖片顯示，美濟礁變成一個「大地盤」，現大量弱波石（或稱防坡堤）建材。而馬來西亞外交部對南海採油問題，聲明堅定主權。

據菲律賓媒體早前報導，菲律賓發現在仙賓礁附近和其潟湖內，至少有26艘中國民船、漁船長期泊停，加上中國海警艦長期泊停，說明中國已經牢牢控制住了仙賓礁。

中國媒體報導，仙賓礁是南沙群島中面積較大的幾個島礁之一，礁體長23公里，寬7公里，礁盤總面積達到了84.2平方公里（也有說94平方公里），這幾乎相當於美濟島礁盤總面積（46平方公里）的兩倍，而且中間還有一個水深3-18米的天然潟湖，這樣一個面積較大的島礁如果進行「吹沙填海」的話，完成以後的人工島規模也將是驚人的。

另據香港 明報報導，美濟礁是中國南沙三個人工島之首，衛星圖片顯示，該人工島上已沒有綠化帶，變成一個「大地盤」，上萬個弱波石整齊排放。

報導指出，美濟礁製作的弱波石，盛傳將用於新的人工島。熟悉南海島礁建設的海南專家分析，美濟礁因為位處深海區，風浪巨大，以往石塊消波能力不足，海浪經常湧入人工島，島上植物無法生存。弱波石可能也用於美濟礁。

美國之音報導，馬來西亞外交部8日發表聲明，重申馬來西亞對捍衛其在南海和主權和利益的堅定承諾。這是中國對馬來西亞國家石油 公司（Petronas）在南海一塊中國也聲稱擁有主權的海域進行的一項能源項目表達關切引發風波後，馬來西亞政府對此作出的正式回應。

馬來西亞總理安華上周表示，中國對馬來西亞國家石油公司在南海一處的開發項目有擔憂，因為該海域中馬兩國都聲稱自己擁有主權。

馬來西亞外交部聲明中指出，安華的說法意在堅持馬來西亞對所有事關南海問題上的立場，那就是和平解決分歧，而不是在馬來西亞主權問題上作妥協，馬來西亞政府明確而堅定地捍衛其在南海水域的主權、主權權利和利益。