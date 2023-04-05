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香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

大陸中心／即時報導
現為「國際經濟戰略研究院」院長的彭丹，上個月底曾出席博鰲亞洲論壇。（取材自《央廣網》）
現為「國際經濟戰略研究院」院長的彭丹，上個月底曾出席博鰲亞洲論壇。（取材自《央廣網》）

宏都拉斯3月26日宣布與台灣斷交，轉而與中國建交，是由香港前豔星彭丹促成的？香港媒體日前報導，現為中國全國青聯常委、「國際經濟戰略研究院」院長的彭丹，上個月底應邀出席博鰲亞洲論壇「女性圓桌」會議，她在受訪時透露此一訊息。

彭丹現年50歲，出生於湖南長沙，後赴香港發展，在亞洲小姐選美賽後進入香港港娛樂圈發展，曾參與演出多部三級片，是1990年代香港演藝圈知名的豔星。2000年後，彭丹返回中國發展，並出演多部中國的愛國題材電影

香港媒體指出，今年2月彭丹出訪動亂不安的宏都拉斯，考察兩國企業能否有更多貿易往來，並受到有意與中國建交的宏國總統卡斯楚接待。

報導稱，「兩名女性相談甚歡，在彭丹返回中國10日後，卡斯特羅（台灣譯為「卡斯楚」）於社交媒體宣布，將推進與中國建交事宜」。

香港媒體表示，宏都拉斯之行，「令彭丹感受到女性在民間外交中起到的積極作用」。她形容女性更為敏感、更為厭惡戰爭，她與卡斯楚的交談，兩人話題圍繞在家庭、教育、慈善、和平，「效果顯著」。

彭丹告訴香港媒體，她鼓勵所有女性在事業中「要主動擔當」。一開始，周遭親友以宏都拉斯多戰亂、多恐攻為由阻止她出訪，但她仍一意孤行。「國際經濟戰略研究院為中國企業走出國門服務，我身為院長，有必要為中國商界走入洪都拉斯（台灣譯為『宏都拉斯』），貢獻自己的力量。」

彭丹並透露，宏都拉斯商務部今年5月將率該國商界精英訪問中國，期間會到她擔任院長的「國際經濟戰略研究院」參訪，探討兩國在商業上的合作如何「更上一層樓」，並邀請該研究院前往中美洲設立分院。

彭丹並稱，中宏成功建交讓她十分感觸，「洪方看到了中國的強大，與中國建交將成為世界趨勢。」她又說，每個國民走出國門都是一名外交官，因為一言一行都代表着自己的祖國，「每個人都在為國家的外交貢獻自己的力量。」

對於「艷星」等標籤，彭丹表示，這是他人的看法，毋須在意，重要的是她如何看待自己。彭丹說，她只是一名普通的文藝工作者，拍攝商業片娛樂大眾，和參演「紅色電影」弘揚社會核心價值，意義並無不同，因為電影是包羅萬象的，不應有高低貴賤之分。

彭丹並表示，香港電影人的敬業精神與團隊精神值得學習，雖然近年香港電影式微，但仍有一大批對全世界影響深遠的電影人作為「根基」，相信香港電影定能找到新的開拓空間，從時代中挖出好故事，助力香港發展成為中外文化交流中心。

彭丹是1990年代香港知名的「豔星」，並曾於1996年赴台參加勞軍演出。（聯合報...
彭丹是1990年代香港知名的「豔星」，並曾於1996年赴台參加勞軍演出。（聯合報系資料照片）

香港 電影 商務部

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