學者：背後4因素 不丹與中國畫界即將談妥

不丹總理近日表示，有望在一、兩輪會談內，畫定與中國邊界。圖為2021年10月14日不丹與中國簽訂「關於加快中不邊界談判『三步走』路線圖的諒解備忘錄」。（取材自中國外交部官網）

喜馬拉雅山小國不丹 與中國的邊界問題一直尚未畫定，近日傳出該國總理透露短期內將與中國舉行邊界會談、雙方的邊界問題「再過一、兩輪談判」就可畫定。對此中國學者指出，不丹的積極表態背後有四個因素。

不丹總理策林（Lotay Tshering）是於近日在比利時接受該國媒體訪問時，對邊界問題做出上述表態。據「印度 教徒報」等印媒報導，策林指出不丹希望在「一、兩次會談」內完成與中國的畫界，他並指出，2023年稍早不丹代表團已訪問中國，目前正等待中國技術團隊抵達不丹。報導指，雙方即將在不丹首都廷布舉行一輪會談。

此前根據中國外交部邊界與海洋事務司1月13日消息，「中不邊界問題專家組第11次會議」1月10日至13日在雲南昆明舉行。這場連續四天的會議，雙方就落實「關於加快中不邊界談判『三步走』路線圖的諒解備忘錄」深入交換意見，並達成「積極共識」。

中國官媒環球時報引述中國社會科學院中國邊疆研究所西藏研究室主任張永攀分析指出，策林此次的說法，「證明不丹已認識到中不邊界問題需要中國和不丹雙方通過談判管道來解決，而不是像印度那樣在中印邊境 地區單方面製造對峙，甚至以肢體衝突的方式，一意孤行來解決中印邊界問題」。

張永攀認為，不丹釋出積極訊號有四個原因，首先是不丹尊重歷史遺留問題，願意與中國積極展開對話。第二是不丹已經認識到，印度在南亞地區的霸權主義和大國強權主義，並不利於不丹的發展。第三，則是不丹與西藏的關係，無論是從文化和宗教風俗、歷史感情等各個方面來說，遠比不丹和印度要密切。第四，中國向南亞建設「一帶一路」項目有利於不丹，「不丹已經認識到，只有與中國保持密切的政治經濟文化往來，才能受惠」。

環球時報旗下「補壹刀」則在29日撰文表示，不丹總理的說法，與中國有關雙方邊界問題的表述是「無縫對接」。文章指，2004年由中國外交部條約法律司編著的「中華人民共和國邊界事務條約集——中不卷」中寫道，雙方邊界從未以條約或協定正式畫定，但彼此存在著一條傳統習慣線，邊境地區基本穩定。

文章特別提到，雙方1984年已經進行20多輪邊界談判，「如果再考慮到前四輪談判就對有爭議的領土達成了指導性意見，雙方談判後續進展如此多艱就更奇怪了」。

文章並引述「了解情況的學者」解釋指，1996年雙方第11輪談判，中國提出爭議地區北部490多平方公里歸不丹，西部260多平方公里歸中國，「不丹政府當時對此態度積極」，但因部分爭議領土毗鄰印度錫金邦，最後未能落實。