動畫片「中華小當家」原型陳建一去世 80、90後童年記憶

「中華小當家」是很多80、90後的童年記憶。（取材自澎湃新聞）

近日，川菜廚師陳建一去世，這消息刷遍日本 媒體頭條，無數網友在評論區留言為他送上最後一程。或許很多人不熟悉這個名字，但提起很多80、90後的童年記憶——動畫片「中華小當家」，他正是主角原型。此前，「中華小當家」動畫的作者小川悅司專門發文悼念他，知名導演 竹內亮也在微博發文表示悼念。

哈爾濱日報報導，陳建一是日本家喻戶曉的明星廚師。他的父親陳建民，更是被譽為日本「川菜之神」。這對父子的人生經歷，正是「中華小當家」的創作靈感來源之一。

1919年，陳建民在四川自貢一家農戶出生。1930年，他到四川宜賓進入飯店做學徒。之後，他輾轉於重慶、成都、武漢、南京、上海、台灣、香港等地的各種餐廳，在廚壇闖出名聲。

1952年，33歲的陳建民遠赴日本橫濱，憑藉出眾廚藝，打下根基，娶妻生子。6年後，他在東京新橋田村町開設日本第一家川菜館「四川飯店」。

陳建民在製作最經典的「麻婆豆腐」時，用刺激性弱的山椒粉替代花椒粉，八丁味噌替代甜麵醬，最終調和成日本人接受的口味。其他如「回鍋肉」、「擔擔麵」、「青椒肉絲」等名菜皆如法炮製，改創出符合日本飲食習慣的中華料理。他不僅打響「麻婆豆腐」的名號，更成就自己的聲名，日本首相等諸多要員都曾多次光顧「四川飯店」。

陳建民特意創辦「惠比壽中國料理學院」，20餘年，他一共培養超過1萬5000名廚師。

1987年，陳建民獲日本政府頒發的「現代名匠」頭銜，被評選為傳統工藝和飲食文化上的職人。他是獲此殊榮的第一個日本華人 。

1990年，陳建民去世，兒子陳建一續寫父親的傳奇故事。

1956年出生的陳建一，從玉川大學文學部英美文學科畢業後，便拜入父親名下，學習川菜烹調技術。

面對父親開闢的川菜江山，陳建一不甘淪為一名墨守者，於是在1993年，以素人選手的名義，報名富士電視台的「料理鐵人」挑戰賽。

最終，陳建一以67勝、22敗、3平，17連勝的戰績，創造節目史上史無前例的紀錄。他的「封王」傳奇，也許就有「小當家」最終拿下「中國第一廚師」稱號的影子。

小川悅司為陳建一在「料理鐵人」的舞台上做「麻婆豆腐」時的瀟灑姿態所折服，甚至把節目錄下來反覆觀看。正因此，他才在「中華小當家」中，用「麻婆豆腐對決」做開場情節，由此拉開整個故事的序幕。從某種意義上講，沒有陳建民就沒有「麻婆豆腐」，沒有陳建一就沒有「中華小當家」。

2008年，陳建一在日本評為「現代名匠」，領受父親21年前就曾獲得的榮譽。5年後，他還被日本政府授予「黃綬獎章」（日本政府頒發的6種獎章之一，授予在業務上勤勉精進、能作為眾人模範的人）。