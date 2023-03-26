中宏簽署建交公報 數以百萬計中國民眾網上圍觀

中國國務委員兼外交部長秦剛26日上午在北京與宏都拉斯外交部長雷納簽署建交公報。（截圖自央視新聞畫面）

中國國務委員兼外交部長秦剛 26日上午在北京 與宏都拉斯外交部長雷納舉行會談，並簽署「中華人 民共和國和宏都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報」。這也是秦剛就任中國外長以來，第一次拿下台邦交國。

根據央視新聞報導，中宏兩國建交公報主要內容為：

「中華人民共和國和宏都拉斯共和國，根據兩國人民的利益和願望，茲決定自公報簽署之日起相互承認並建立大使級外交關係。

兩國政府同意在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的原則基礎上發展兩國友好關係。

宏都拉斯共和國政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。宏都拉斯共和國政府即日斷絕同台灣的『外交關係』，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。中華人民共和國政府對宏都拉斯共和國政府的上述立場表示讚賞。」