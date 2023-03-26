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旅馬來西亞兩隻大熊貓「誼誼」和「升誼」 5月回中國

中國新聞組／北京26日電
大熊貓「升誼」。(取材自微信)
大熊貓「升誼」。(取材自微信)

據馬來西亞國家動物園24日公布的消息，該園將在5月把兩隻在馬出生的大熊貓寶寶「誼誼」和「升誼」送回中國。消息傳出後，不少馬來西亞民眾都表示不捨。

央視新聞客戶端報導，馬來西亞國家動物園在其社交媒體帳號上公布了上述消息，並配合上大熊貓的照片和視頻展示，引來眾多當地網民觀看。

據悉，為配合馬中建交40年，中國在2014年租借大熊貓「興興」和「靚靚」給馬來西亞，而這一對「伉儷」於2018年和2021年生下大熊貓寶寶「誼誼」和「升誼」。

南方都市報報導，其中「誼誼」原定於2020年4月回國，因受新冠疫情影響，歸國時間數度推遲。

據報導，「誼誼」的名字是在2019年所取，寓意是促進馬中兩國間的友誼。「升誼」出生當天，則是中國和馬來西亞建交47週年紀念日，中馬雙方經協商定下「升誼」一名，「升」意味提升，「誼」代表友誼，寓意中馬兩國友誼在新時期有更大發展，提升到新的高度。時任馬來西亞能源和天然資源部部長曾表示，這一命名代表和平和友誼，馬來西亞政府希望「升誼」能進一步密切和鞏固馬中之間的友誼。

目前，「興興」、「靚靚」、 「誼誼」和「升誼」均居住在馬來西亞國家動物園大熊貓保護中心，四隻大熊貓深受當地民眾的喜愛。報導說，馬來西亞國家動物園時常在社交媒體平台上更新大熊貓的動態，「誼誼」和「升誼」即將歸還中國的消息傳出後，不少民眾都留言表示不捨。

大熊貓「誼誼」。(取材自央視／視覺中國圖)
大熊貓「誼誼」。(取材自央視／視覺中國圖)

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