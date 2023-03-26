彭博：北京冷對 拜習通話再等等 最快蔡英文過境之後

由於美中關係持續緊張，美國總統拜登 和中國國家主席習近平 的通話會議預估將晚於美方預期。彭博引述消息人士說法指出，美方預期拜習通話不會太快登場，最快要到台灣的蔡英文 總統4月初過境行程結束後才會進行。

美國總統拜登在2月美軍戰機擊落疑似中方間諜氣球後曾表示，他打算就此事跟中國國家主席習近平通話，消除兩個敵對超級大國之間的隔閡。但根據路透報導，拜登表態的5個星期之後，他跟習近平的電話仍未接通。

中美兩國經歷兩個月的外交攻訐後，習近平不僅沒跟拜登通電話，反而赴莫斯科進行國事訪問，還跟俄羅斯總統普亭一起譴責美國，讓中美關係已經滑落到部分人士認為是1970年代關係正常化以來最糟糕的程度，中華民國總統蔡英文3月底與4月初出訪過境美國，則讓事情進一步複雜化。

官員表示，在是否進行拜習通話或重新安排布林肯推遲的訪中行程上，美方都對中方的看法持開放態度。但彭博新聞引述消息人士說法指出，美方預期拜習通話不會太快登場，最快要到蔡英文總統4月初過境行程結束後才會進行。

對此，白宮國家安全會議發言人沃森駁斥這是未具名官員的無端猜測，稱兩位領袖將在未來幾周的某個時候舉行會談，但沒有具體的消息要向大眾公布。

美國白宮國安會發言人柯比 (John Kirby) 日前透露，拜習之間目前沒有安排會談，儘管如此，美中保持溝通管道暢通仍是必要的。美國國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 也呼籲：「競爭需要對話和外交，我們鼓勵中國在高層及建立規範化的溝通模式。」

柯比稱：「重點是美中要保持這些溝通管道暢通，特別是局勢如此嚴重的情況下。事實上，美方現在正在與中國討論財政部長葉倫和商務部長雷蒙多可能訪問中國並討論經濟問題。」