西班牙總理將訪中 出席博鰲論壇、計畫與習談烏局勢
在中國國家主席習近平正式邀請下，西班牙總理桑傑士將於下周訪問北京，他表示，「自己計畫與中國國家主席習近平討論烏克蘭局勢和實現和平的可能途徑」。
路透引述西班牙「國家報」報導，西班牙總理府首長博拉紐說：「此行將於下周展開。西班牙和桑傑士在全球的影響力毋庸置疑。」
預料雙方將討論經貿關係和俄烏戰爭。博拉紐說，「中國在調停這場戰爭上扮演一個關鍵角色」。
俄羅斯衛星通訊社報導，桑傑士於23日在歐盟成員國國家元首和政府首腦布魯塞爾峰會開幕前稱，「西班牙政府下周對中國的訪問將非常重要。我認為，當面了解習近平主席在烏克蘭和平問題上的立場很重要」。他說，最終還是得由烏克蘭自己為和平進程的開啟創造條件。
博拉紐說，從貿易和經濟角度而言，這趟訪問也很重要，桑傑士計畫出席博鰲亞洲論壇，並與在中國經商的西班牙企業代表會面。
西班牙是北約組織成員，其外交政策與美國一致，也是烏克蘭的堅定盟友，並將在7月成為歐盟理事會輪值主席。桑傑士曾在俄烏戰爭屆滿周年前夕走訪基輔，向烏克蘭總統澤倫斯基表達「無條件支持」，並支持烏克蘭的和平提議，其中包括要求將烏國領土恢復到俄羅斯2014年兼併克里米亞之前的狀態。
桑傑士將出席30日在中國海南舉行的博鰲亞洲論壇，隔天前往北京與習近平會面。雙方領導人最近一次舉行雙邊會談是2022年11月於印尼舉行的20國集團（G20）高峰會。
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