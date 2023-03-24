西班牙總理將訪中 出席博鰲論壇、計畫與習談烏局勢

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）將於下周訪問中國。(路透)

在中國國家主席習近平 正式邀請下，西班牙總理桑傑士將於下周訪問北京 ，他表示，「自己計畫與中國國家主席習近平討論烏克蘭 局勢和實現和平的可能途徑」。

路透引述西班牙「國家報」報導，西班牙總理府首長博拉紐說：「此行將於下周展開。西班牙和桑傑士在全球的影響力毋庸置疑。」

預料雙方將討論經貿關係和俄烏戰爭。博拉紐說，「中國在調停這場戰爭上扮演一個關鍵角色」。

俄羅斯衛星通訊社報導，桑傑士於23日在歐盟成員國國家元首和政府首腦布魯塞爾峰會開幕前稱，「西班牙政府下周對中國的訪問將非常重要。我認為，當面了解習近平主席在烏克蘭和平問題上的立場很重要」。他說，最終還是得由烏克蘭自己為和平進程的開啟創造條件。

博拉紐說，從貿易和經濟角度而言，這趟訪問也很重要，桑傑士計畫出席博鰲亞洲論壇，並與在中國經商的西班牙企業代表會面。

西班牙是北約組織成員，其外交政策與美國一致，也是烏克蘭的堅定盟友，並將在7月成為歐盟理事會輪值主席。桑傑士曾在俄烏戰爭屆滿周年前夕走訪基輔，向烏克蘭總統澤倫斯基表達「無條件支持」，並支持烏克蘭的和平提議，其中包括要求將烏國領土恢復到俄羅斯2014年兼併克里米亞之前的狀態。

桑傑士將出席30日在中國海南舉行的博鰲亞洲論壇，隔天前往北京與習近平會面。雙方領導人最近一次舉行雙邊會談是2022年11月於印尼舉行的20國集團（G20）高峰會。