我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龍捲風重災戶…洛杉磯華商居家辦公 倉庫屋頂一半飛了

記者直播丹佛高中槍案 「兒子現身報平安」她立刻相擁

西班牙總理將訪中 出席博鰲論壇、計畫與習談烏局勢

中國新聞組／北京24日電
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）將於下周訪問中國。(路透)
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）將於下周訪問中國。(路透)

在中國國家主席習近平正式邀請下，西班牙總理桑傑士將於下周訪問北京，他表示，「自己計畫與中國國家主席習近平討論烏克蘭局勢和實現和平的可能途徑」。

路透引述西班牙「國家報」報導，西班牙總理府首長博拉紐說：「此行將於下周展開。西班牙和桑傑士在全球的影響力毋庸置疑。」

預料雙方將討論經貿關係和俄烏戰爭。博拉紐說，「中國在調停這場戰爭上扮演一個關鍵角色」。

俄羅斯衛星通訊社報導，桑傑士於23日在歐盟成員國國家元首和政府首腦布魯塞爾峰會開幕前稱，「西班牙政府下周對中國的訪問將非常重要。我認為，當面了解習近平主席在烏克蘭和平問題上的立場很重要」。他說，最終還是得由烏克蘭自己為和平進程的開啟創造條件。

博拉紐說，從貿易和經濟角度而言，這趟訪問也很重要，桑傑士計畫出席博鰲亞洲論壇，並與在中國經商的西班牙企業代表會面。

西班牙是北約組織成員，其外交政策與美國一致，也是烏克蘭的堅定盟友，並將在7月成為歐盟理事會輪值主席。桑傑士曾在俄烏戰爭屆滿周年前夕走訪基輔，向烏克蘭總統澤倫斯基表達「無條件支持」，並支持烏克蘭的和平提議，其中包括要求將烏國領土恢復到俄羅斯2014年兼併克里米亞之前的狀態。

桑傑士將出席30日在中國海南舉行的博鰲亞洲論壇，隔天前往北京與習近平會面。雙方領導人最近一次舉行雙邊會談是2022年11月於印尼舉行的20國集團（G20）高峰會。

烏克蘭 習近平 北京

上一則

TVB宣布遣散5%員工 目標節省2.6億港元營運開支

下一則

香港教育大學課業准用ChatGPT 須交代AI內容

延伸閱讀

歐盟理事會同意援烏彈藥 中國親俄角色受質疑

歐盟理事會同意援烏彈藥 中國親俄角色受質疑
華爾街日報：中國奔走當大國 欲凸顯美中有別

華爾街日報：中國奔走當大國 欲凸顯美中有別
澤倫斯基視察赫松州 誓言重建住宅和民用基礎設施

澤倫斯基視察赫松州 誓言重建住宅和民用基礎設施
消息人士：俄逐漸成為中國的資源殖民地

消息人士：俄逐漸成為中國的資源殖民地

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
內蒙古四名男子嫌性交易價碼太貴，竟偷偷「拼單」輪流與女子上床，因「尺寸」不對，被女子識破。（取材自鳳凰網／視頻截圖）

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

2023-03-20 20:03
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
雲南傳出一名7歲女孩無故將另一名4歲男童扔進井裡的事件，引發社會高度關注。（截圖自影片）

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

2023-03-22 20:47
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00
魏女士雖然戴上口罩，但仍有不少網友讚她「可愛」，長相不錯。（微博影片截圖）

花21萬相親被戲弄？ 杭州富家女怒投訴 「1原因」網上風向逆轉

2023-03-21 09:00

超人氣

更多 >
日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物
研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大

研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大
搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低

搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低
紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨
72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款

72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款