紐西蘭外長訪中 紐媒：首要任務「迎回中遊客、留學生」

一名到法國旅遊的中國遊客手持五星旗在艾菲爾鐵塔上拍照。(Getty Images )

紐西蘭外長馬胡塔(Nanaia Mahuta）22日開始對中國進行為期3天的訪問。馬胡塔訪華的時機和議題引起紐國輿論關注。紐媒認為，馬胡塔訪華的首要任務「幾乎肯定是鼓勵中國學生和遊客返回紐西蘭」。想迎回中客還有法國，法媒記者採訪一些旅行社負責人發現，中客被拒簽率仍高，法駐華大使館 正在想辦法應對不斷增加的簽證 申請。

環球時報引述「紐西蘭先驅報」報導稱，馬胡塔在出發前接受媒體採訪時表示：「紐中關係是紐西蘭最重要、最複雜和最廣泛的關係之一。」對於兩國之間的經貿關係，馬胡塔稱：「中國是紐西蘭經濟復甦不可或缺的一部分。」

同時，她也強調，除經貿關係外，「紐中關係要廣泛得多--涵蓋文化、教育和體育方面的聯繫。」馬胡塔明確表示將與中方「討論合作的領域，例如貿易、人員往來以及氣候和環境問題」。

紐西蘭「Newsroom」新聞評論網站以「馬胡塔的中國之行是對紐西蘭敏感性的考驗」為題評論稱，外長此訪是紐西蘭重申紐中雙邊關係的機會。

報導認為，馬胡塔訪華的首要任務「幾乎肯定是鼓勵中國學生和遊客返回紐西蘭」。目前，中國赴紐留學生和遊客，距離恢復到疫情 前水平仍有一段路要走，部分紐西蘭企業經營也仍未及時恢復。

至於在哪些方面受到考驗，「Newsroom」稱，2019年，紐西蘭將中國華為公司排除在5G網絡建設之外，讓紐中關係陷入多年來的低谷。此後，新冠疫情爆發的3年間，紐中兩國都採取了嚴格的邊境管理措施，人員互訪不便。

另據法廣網報導， 中國從3月15日起有序恢復受理審批中國公民出國旅遊，但法國記者採訪一些旅行社負責人發現，2022年1-2月的拒簽率達6%至6.8%，比2018年的5.3%和2019年的5.6%高出很多。

據統計，2017年法國接待中國入境遊客超過200萬人次。但在法國經濟不景氣的當今，大量吸引中國遊客到法國消費是很多旅館、餐館、巴黎歌舞表演廳的奢望。

另有旅行社老闆表示：許多航班還沒有完全恢復；簽證給的又很晚；拒簽率也很高。對此，法國駐華大使白玉堂 Bertrand Lortholary 保證，「大使館正在盡一切可能應對不斷增加的簽證申請。」