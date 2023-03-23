履新後首次下鄉去湖南 李強：加強發展先進製造業

國務院總理李強21日在株洲硬質合金集團調研。(新華社)

中國國務院 總理李強 首次下鄉視察，在參觀湖南長沙比亞迪汽車 、中國鐵建重工、藍思科技等企業後指出，企業是科技創新的主體，要培育世界一流的龍頭企業和專精特新企業，堅守製造業的決心不能動搖，做強製造業的力度必須加大。

央視報導，李強在21日至22日在湖南調研並主持召開先進製造業發展座談會，在湖南株洲，李強考察中車株洲電力機車、株洲硬質合金、湖南山河科技等企業，深入企業的工廠和實驗室，詳細詢問企業情況。

得知一些企業的產品技術達到國際先進水準，李強非常高興。他說，先進製造業發展根本靠創新。企業要大力培養、吸引和用好優秀科技人才，加快關鍵核心技術和重大技術裝備攻關，打造更多有話語權的產品和技術。科技創新的價值和生命力在應用，要促進產學研用深度融合，推動產品標準和品質提升，加強產品外觀設計，以產品創新引領和拓展市場需求。

在長沙，李強考察長沙比亞迪汽車、中國鐵建重工、藍思科技等企業。他指出，企業是科技創新的主體，要培育世界一流的龍頭企業和專精特新企業，實打實幫助企業解決困難，大力弘揚優秀企業家精神，不斷增強企業發展新動能。要下功夫拉長長板、補齊短板，在優勢領域鞏固領先地位，在更多新領域新賽道實現領跑，構建一批新的增長引擎。

在先進製造業發展座談會上，來自中國各地的八家企業負責人談了情況和建議。李強指出，實體經濟特別是製造業是中國經濟的根基所在。隨著國內外形勢發生複雜深刻變化，中國製造業發展面臨一個重要關口，我們堅守製造業的決心不能動搖，做強製造業的力度必須加大。

李強說，要緊緊圍繞製造業高端化、智慧化、綠色化發展，加強戰略統籌謀劃，推進高水準科技自立自強，推動傳統製造業改造升級和戰略性新興產業培育發展，加快中國製造向中國創造、中國產品向中國品牌轉變。要營造市場化、法治化、國際化營商環境，強化支持先進製造業的政策導向，形成先進製造業發展良好生態。