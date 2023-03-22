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半導體晶片戰／中抗美 扶持中芯、華為等企業 補貼無上限

編譯劉忠勇、記者尹慧中、李孟珊／綜合報導
對抗美國制裁，英國金融時報引述知情人士的話表示，中國官方加大扶持中芯、華為等企業。（路透）
對抗美國制裁，英國金融時報引述知情人士的話表示，中國官方加大扶持中芯、華為等企業。（路透）

美國箝制中國發展半導體，北京當局出招突圍，對中芯、華虹、華為等中資半導體廠將「補貼無上限」。中國傾官方之力扶持半導體指標企業，業界認為第一要務就是強化成熟製程，複製當年面板、LED、太陽能等產業殺價搶市模式，聯電、世界、力積電等台廠備戰。

英國金融時報（FT）報導，北京當局在整頓科技策略之後，催生這個和特定公司更密切合作的計畫，雀屏中選的企業將不再須達成先前要求的業績目標，就能獲得額外的政府資金，同時將在國家支持的研究計畫中肩負更重要的角色。

知情人士說，中芯、華虹、華為，北方華創和中微公司都將因這項政策調整而受益，北京也將補貼這些公司生產並布建在地化的晶片生產設備，「沒有資金上限，目的就是要克服美國的限制」。

目前中國已無法取得發展最先進製程必備的極紫外光（EUV）機台，業界認為，中國官方將全力要求中芯、華虹等企業衝刺成熟製程發展，並扶持北方華創等設備商，開發先進製程需要的關鍵機台，以「先做大成熟製程，再發展先進製程」為策略，對抗美方禁令。

中國喊出「補貼無上限」，等於擴大官方介入的能量。此前，中國官方也曾透過砸重金補貼發展LED、太陽能、面板，中企獲得補貼後，幾乎不用負擔折舊等費用，生產成本趨近於零，大舉殺價搶單，徹底顛覆產業秩序，台、日、美、歐等地同業節節敗退，成就中國在LED、太陽能、面板奪下世界第一地位。

業界人士分析，半導體技術層次高，中企要靠官方砸大錢超車台、美等地業者，成效仍待觀察。不過，一旦中芯等業者獲得充裕的銀彈奧援，複製當年LED等產業殺價搶市模式，「以時間換取空間」，後座力值得關注。

中芯、華虹為中國前兩大晶圓代工廠。以全球市占率來看，中芯為4.7%，居第五位，高於華虹的2.6%。不過，中芯與排名第三的聯電及第四的格羅方德市占率相當近，若北京加大扶持力道，也可能引動晶圓代工三至五名排名洗牌。

面對中企來勢洶洶，台廠都不對競爭對手置評，但檯面下紛紛強化特殊製程應戰。聯電先前便宣布，推出領先業界的28奈米嵌入式高壓（eHV）製程的最新加強版28eHV+平台，提供更高功效及更高品質的視覺效果，是下一代智慧手機、和元宇宙的VR/AR設備，和物聯網使用的最佳顯示器驅動IC解決方案。

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